Επιχειρήσεις απορρύπανσης βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη σε τρεις παραλίες της Βαλένθιας, στην ανατολική Ισπανία, οι οποίες έκλεισαν για το κοινό μετά την εμφάνιση μιας πετρελαιοκηλίδας, που εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα ακτής.

Η προέλευση της διαρροής του πετρελαίου, η οποία διαπιστώθηκε χθες σε αυτήν την άκρως τουριστική ζώνη της Ισπανίας και η οποία επεκτάθηκε και σε ένα τμήμα ενός φυσικού πάρκου, δεν έχει γίνει προς το παρόν γνωστή.

🇪🇸 Three beaches are closed in Valencia, Spain, after a major oil leak from a tanker off the coast. pic.twitter.com/JMmDTlpXjT — cvetko35 (@cvetko35) July 17, 2024

«Όλα τα σενάρια στην έρευνα παραμένουν ανοικτά σχετικά με την προέλευση της πετρελαιοκηλίδας», εξήγησε από το σημείο σε δημοσιογράφους η αντιπεριφερειάρχης της Βαλένθιας Ρακέλ Ιμπανέθ, διευκρινίζοντας πως οι λιμενικές αρχές έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να «επαληθεύσουν ότι δεν υπάρχει άλλη εστία μόλυνσης στη θάλασσα».

Σήμερα, τεχνικοί, φορώντας λευκές στολές και μάσκες, απομάκρυναν με φτυάρια τα κομμάτια της πετρελαιοκηλίδας από τις παραλίες, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το σύνολο της ζώνης όπου εντοπίστηκαν οι υδρογονάνθρακες είναι πλέον απαλλαγμένο από ρύπανση, σύμφωνα με όλες τις επιθεωρήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει, τόσο χθες όσο και σήμερα το πρωί», διαβεβαίωσε η αξιωματούχος.

«Έχουμε στη διάθεσή μας τους καλύτερους επαγγελματίες για να περισυλλέξουμε το κομμάτι που βρίσκεται στο έδαφος» και να «αναλύσουμε τον τύπο της ουσίας», αλλά επίσης προκειμένου να «ερευνήσουμε και να παρατηρήσουμε την εξέλιξη της πετρελαιοκηλίδας και τον αντίκτυπό της στη θάλασσα», πρόσθεσε.

Πυροσβεστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «πετούν πάνω από την ακτογραμμή για να παρακολουθήσουν τα χιλιόμετρα της παραλίας που επλήγησαν, με στόχο οι υπηρεσίες απορρύπανσης θα μπορέσουν να δράσουν» αποτελεσματικά, διευκρίνισε από την πλευρά του ο Χουάν Κάρλος Καμπαγιέρο, υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας της Βαλένθιας, σε δηλώσεις του που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της δημοτικής αρχής.

«Ο πρωταρχικός στόχος της δημοτικής αρχής» είναι η «επιστροφή στην κανονικότητα», προκειμένου να «μπορέσουμε να ανοίξουμε εκ νέου τις παραλίες στους κατοίκους της Βαλένθιας και στους τουρίστες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

