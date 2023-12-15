Χωρίς συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε στις 02:30 (τοπική ώρα· στις 03:30 ώρα Ελλάδας), η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου να αποτελεί «αγκάθι».

Οι ηγέτες δεν κατάφεραν να βρουν κοινό τόπο, παρά τις πολύωρες συζητήσεις.Θετική εξέλιξη ωστόσο χαρακτηρίστηκε η απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Τα μεσάνυχτα διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών. Οι 27 επέστρεψαν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων λίγο μετά τη 01:30 (02:30).

Η συμφωνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία επετεύχθη περί τις 18:30 (19:30), αφού ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αποχώρησε από το δωμάτιο της συνεδρίασης και οι υπόλοιποι 26 είπαν «ναι».

Ο κ. Όρμπαν, περίπου δέκα λεπτά έπειτα από την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση, μεταφόρτωσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο εμμένει στην πάγια θέση του, κρίνοντας ότι πρόκειται για «κακή συμφωνία».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ακόμη να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία, ενώ η ΕΕ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόλις επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια ένταξης. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση ως τον Μάρτιο με σκοπό τη λήψη απόφασης.

Οι 27 επιστρέφουν στο τραπέζι αργότερα σήμερα (στις 10:00 τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), με ανοιχτή την αναθεώρηση του ΠΔΠ, αλλά και την Μέση Ανατολή να αποτελεί επίσης δύσκολο ζήτημα.

Η Ουγγαρία εμποδίζει τη χορήγηση βοήθειας 50 δισεκ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία

Ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε πως άσκησε το βέτο του, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των 27, για να μην υιοθετηθεί νέα οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Βέτο στα επιπλέον κεφάλαια στην Ουκρανία, βέτο στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα επιστρέψουμε στο ζήτημα την επόμενη χρονιά έπειτα από προσήκουσες προετοιμασίες», ανέφερε ο κ. Όρμπαν μέσω X (του πρώην Twitter). Απεναντίας, δεν άσκησε βέτο στην απόφαση των ηγετών της ΕΕ να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Η Ουγγαρία εμποδίζει τη συμφωνία για τη χορήγηση βοήθειας 50 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία, η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο (πρωθυπουργός της Ολλανδίας)

Η Ουγγαρία εμπόδισε τη σύναψη οριστικής συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής προκειμένου να διατεθούν πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οι 27 αποφάσισαν η διαπραγμάτευση για το ζήτημα να συνεχιστεί τον Ιανουάριο, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, εξερχόμενος από την αίθουσα όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής.

Ο κ. Ρούτε εξήγησε πως οι υπόλοιπες 26 χώρες ήταν σύμφωνες να διατεθεί το ποσό των 50 δισεκ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ ως το 2027, όμως η Βουδαπέστη τάχθηκε κατά της απόφασης, για τη λήψη της οποίας απαιτείται ομοφωνία.

«Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο, η Ουκρανία δεν θα ξεμείνει από χρήματα τις επόμενες λίγες εβδομάδες», εκτίμησε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

«Οι 26 συμφωνήσαμε. Ο Βίκτορ Όρμπαν, η Ουγγαρία, δεν μπόρεσε να συμφωνήσει. Είμαι αρκετά σίγουρος πως μπορούμε να κλείσουμε τη συμφωνία στις αρχές της επόμενης χρονιάς, εκτιμάμε στα τέλη Ιανουαρίου», πρόσθεσε ο κ. Ρούτε, ξεκαθαρίζοντας πως η συμφωνία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί σε επόμενη σύνοδο κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

