Λιθουανία: Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας ενισχύεται με άλλο ένα σύστημα NASAMS

Η Λιθουανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά της με την απόκτηση ενός συστήματος NASAMS μεσαίου βεληνεκούς έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας στο Βίλνιους.

Η σύμβαση που υπεγράφη με τη νορβηγική εταιρεία Kongsberg Defence & Aerospace προβλέπει επίσης τον εκσυγχρονισμό των NASAMS που απέκτησε η Λιθουανία το 2017. Η παράδοση του νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας αναμένεται το 2026.

Το NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στους κόλπους του ΝΑΤΟ, όπου η Λιθουανία έχει ενταχθεί από το 2004.

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λιθουανία συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και με τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας. Έχει αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.