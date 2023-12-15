«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για τα ουσιαστικά βήματα προόδου σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διεύρυνσης που επετεύχθησαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, με αναφορά στην Ουκρανία, την Μολδαβία, την Γεωργία και την Βοσνία - Ερζεγοβίνη», υπογραμμίζεται σε ανακοινωθέν της κυβέρνησης της Ρώμης .

Παράλληλα, στο ανακοινωθέν τονίζεται ότι «πρόκειται για αποτέλεσμα με σημαντική αξία για την Ευρώπη και την Ιταλία, το οποίο επετεύχθη μετά από μια πολυσύνθετη διαπραγμάτευση, στην οποία η Ιταλία έπαιξε ρόλο πρωτεύουσας σημασίας, με ενεργή στήριξη τόσο των τριών ανατολικών χωρών, όσο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και των χωρών των δυτικών Βαλκανίων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

