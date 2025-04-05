Ένα νομοσχέδιο της Γερουσίας των ΗΠΑ που απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου για τους νέους δασμούς, κέρδισε την υποστήριξη τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων την Παρασκευή, τη δεύτερη ημέρα της κρίσης στο χρηματιστήριο που πυροδοτήθηκε από την κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει σαρωτικούς νέους φόρους στις εισαγωγές.

Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές των ΗΠΑ Λίζα Μαρκόφσκι, από την Αλάσκα, Μιτς Μακ Κόλεν από το Κεντάκι, Τζέρι Μόραν από το Κάνσας και Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, συμμετείχαν ως συνυποστηρικτές ενός νομοσχεδίου που εισήχθη την Πέμπτη από τον Ρεπουμπλικανό Τσακ Γκράσλεϊ από την Αϊόβα και τη Δημοκρατική Μαρία Κάντγουελ από την Ουάσιγκτον, που θα τερματίσει τις νέες δασμολογικές επιταγές των ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές εάν το νομοσχέδιο έχει πιθανότητες να εγκριθεί, πόσο μάλλον να ψηφιστεί, στη Γερουσία, όπου το κόμμα του Τραμπ έχει πλειοψηφία 53-47 και πολλοί Δημοκρατικοί αλλά και Ρεπουμπλικάνοι πλέον, είναι κατά της κίνησης του Τραμπ, η οποία σύμφωνα με τους οικονομολόγους θα αυξήσει τις τιμές και θα προκαλέσει αναταράξεις στη διεθνή οικονομία.

«Κάθε πολιτεία έχει μοναδικές βιομηχανίες που επηρεάζονται διαφορετικά από τις αλλαγές στις παγκόσμιες αγορές και τις εμπορικές πολιτικές, όπως η γεωργία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η παραγωγή αεροσκαφών», δήλωσε ο Μόραν σε δήλωση στο Reuters την Παρασκευή. «Το Σύνταγμα δίνει στο Κογκρέσο την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των δασμών».

Αυτή ήταν η τελευταία αντίδραση των Δημοκρατικών της Γερουσίας ενάντια στους σαρωτικούς νέους δασμούς του Τραμπ στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ψήφιση του νομοσχεδίου υποστηρίχθηκε από τέσσερις Ρεπουμπλικάνους και όλους τους Δημοκρατικούς της αίθουσας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, επίσης υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ, θα εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο.

Σε συνέντευξή του, ο Τίλις μετέφερε τις ανησυχίες του σχετικά με τους δασμούς, οι οποίοι θα επιβαρύνουν τη γεωργική βιομηχανία στην πολιτεία καταγωγής του, τη Βόρεια Καρολίνα.

Πρόσθεσε ότι, όπως έχει ακούσει οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής, οι οποίοι «έχουν δεχθεί πολλές εισερχόμενες καταγγελίες» ψηφοφόρων σχετικά με τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι δασμοί στην Πολιτεία του.

Ο Τίλις, ένας από τους τρεις Ρεπουμπλικάνους που θα διεκδικήσουν μια ανταγωνιστική έδρα στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, είπε ότι η αγροτική βιομηχανία της πολιτείας του, η οποία παράγει χοιρινό, κοτόπουλο και γαλοπούλα θα μπορούσε να πληγεί από τα αντίποινα των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Ο Τίλις είπε ότι θέλει η κυβέρνηση Τραμπ να περιγράψει λεπτομερώς «μια καλά διατυπωμένη ανάλυση της στρατηγικής της» τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με το τι θα επιτύχουν οι δασμοί. Είπε ότι ελπίζει, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση θα πετύχει μια «σημαντική εμπορική συμφωνία» με έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο, μια συμφωνία που ενδεχομένως θα υποχωρήσει στην επιβολή των τιμωρητικών προς τις ΗΠΑ δασμούς.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή είπε ότι «οι πολιτικές του δεν θα αλλάξουν ποτέ».

Πηγή: reuters.com

