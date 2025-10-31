Το κεντρώο κόμμα D66 επιβεβαιώθηκε ως νικητής των εκλογών στην Ολλανδία σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Μάχη στήθος με στήθος για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές έδωσαν μέχρι τέλους, το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο D66 μόλις 12 έδρες, αλλά ο 38χρονος ηγέτης των φιλελεύθερων κατάφερε και αύξησε τα ποσοστά του έπειτα από μια σειρά από τηλεοπτικά ντιμπέιτ και συνεντεύξεις.

Ο Ρομπ Γέτεν έχει ξεκαθαρίσει ότι αναζητά έναν συνασπισμό ευρείας βάσης που να είναι «σταθερός και φιλόδοξος».

Ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία το να συνεργαστεί με το κόμμα του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Φρανς Τίμερμανς, μαζί με τους συντηρητικούς φιλελεύθερους της Γεσιλγκιόζ και το αναζωογονημένο Χριστιανοδημοκρατικό CDA.

