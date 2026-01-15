Απόδραση από το Ιράν: Πακιστανοί φοιτητές μοιράζονται τις εφιαλτικές εμπειρίες τους

Η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 2.600.

Καθώς οι διαδηλώσεις κλιμακώνονται, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Πακιστανοί φοιτητές που επέστρεψαν από το Ιράν την Πέμπτη δήλωσαν ότι άκουγαν πυροβολισμούς και πληροφορούνταν για ταραχές και βίαια επεισόδια, ενώ ήταν περιορισμένοι στις πανεπιστημιουπόλεις και δεν τους επιτρεπόταν να βγουν από τις εστίες τους τις βραδινές ώρες.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας καθόμασταν μέσα και ακούγαμε πυροβολισμούς», δήλωσε στο αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ ο Σαχανσάχ Αμπάς, φοιτητής τέταρτου έτους στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν.

«Η κατάσταση εκεί κάτω είναι ότι γίνονται ταραχές παντού. Άνθρωποι πεθαίνουν. Χρησιμοποιείται βία».

Ο Αμπάς ανέφερε ότι οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο δεν επιτρεπόταν να φύγουν από την πανεπιστημιούπολη και τους δόθηκε εντολή να παραμένουν στις εστίες τους μετά τις 4 το απόγευμα.

«Μέσα στο πανεπιστήμιο δεν συνέβαινε τίποτα», είπε, όμως από τις επαφές του με Ιρανούς άκουγε ιστορίες για βία και χάος.

«Οι γύρω περιοχές, όπως τράπεζες και τζαμιά, υπέστησαν ζημιές, πυρπολήθηκαν… τα πράγματα ήταν πραγματικά πολύ άσχημα».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα επέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά την Πέμπτη υιοθέτησε στάση αναμονής, καθώς φάνηκε ότι οι διαμαρτυρίες είχαν κοπάσει. Η ροή πληροφοριών έχει παρεμποδιστεί λόγω μπλακάουτ στο διαδίκτυο που διαρκεί εδώ και μία εβδομάδα.

«Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε από το πανεπιστήμιο», δήλωσε ο Αρσλάν Χάιντερ, τελειόφοιτος φοιτητής. «Οι ταραχές συνήθως ξεκινούσαν αργότερα μέσα στην ημέρα».

Ο Χάιντερ είπε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του λόγω του μπλακάουτ, αλλά «τώρα που άνοιξαν οι διεθνείς κλήσεις, οι φοιτητές επιστρέφουν, επειδή οι γονείς τους ανησυχούσαν».

Πακιστανός διπλωμάτης στην Τεχεράνη ανέφερε ότι η πρεσβεία δεχόταν κλήσεις από πολλούς από τους περίπου 3.500 Πακιστανούς φοιτητές που βρίσκονται στο Ιράν, προκειμένου να μεταφέρουν μηνύματα στις οικογένειές τους στην πατρίδα.

«Αφού δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσουν WhatsApp ή άλλα κοινωνικά δίκτυα, επικοινωνούν με την πρεσβεία από τοπικά τηλέφωνα και μας ζητούν να ενημερώσουμε τις οικογένειές τους».

Η Ρίμσα Άκμπαρ, η οποία βρισκόταν στη μέση των τελικών της εξετάσεων στο Ισφαχάν, δήλωσε ότι οι ξένοι φοιτητές κρατήθηκαν ασφαλείς.

«Οι Ιρανοί μάς έλεγαν, είτε μιλούσαμε στο Snapchat είτε βρισκόμασταν σε ταξί, ότι είχαν γίνει βομβαρδισμοί, είχε χρησιμοποιηθεί δακρυγόνο και ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.