Η απαγόρευση που επιβλήθηκε σε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στα ολλανδικά σχολεία βελτίωσε τη συγκέντρωση των μαθητών, έδειξε μια έρευνα που πραγματοποίησε η ολλανδική κυβέρνηση.

Τα τρία τέταρτα των 317 λυκείων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν πως η απαγόρευση είχε θετικό αντίκτυπο στη συγκέντρωση των μαθητών. Επιπρόσθετα, σχεδόν τα δύο τρίτα σημείωσαν μια βελτίωση στο κοινωνικό περιβάλλον εντός των σχολείων τους και ένα τρίτο παρατήρησε καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις εκ μέρους των μαθητών.

«Λιγότερος περισπασμός, περισσότερη προσοχή στο μάθημα και πιο κοινωνικοί μαθητές. Το να μην έχουν πλέον κινητά τηλέφωνα μέσα στην τάξη έχει φανταστικά θετικές συνέπειες. Είναι πολύ καλό που τα σχολεία καταβάλλουν προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε η υφυπουργός για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μάριελ Πάουλ.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024 και εφαρμόζεται και στα δημοτικά σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

