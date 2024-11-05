«Ποτέ πριν δεν θα μπορούσαν αμερικανικές προεδρικές εκλογές να έχουν τόσο σημαντικές συνέπειες για τη Γαλλία, για την Ευρώπη και για τον κόσμο», αν επικρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο BFMTV, ο γάλλος σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ.

«Με τον Τραμπ, δεν θα πρόκειται απλά για επανάληψη όσων γνωρίσαμε στην πρώτη (του) θητεία: θα υπάρξει άμεση αύξηση των τελωνειακών δασμών, προστατευτισμός που δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ, κι οι Ευρωπαίοι —όχι μόνο οι Κινέζοι— θα είναι τα θύματα», προεξόφλησε ο πρώην αρχηγός του κράτους.

Αν επικρατήσει ο Ρεπουμπλικάνος στις σημερινές εκλογές, «θα έχουμε αύξηση της ανεργίας, πιο αδύναμη ανάπτυξη και επίσης πιθανόν υψηλότερο πληθωρισμό, διότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα και αναμφίβολα νομισματική πολιτική που θα το συνοδεύσει, διότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί το αμερικανικό έλλειμμα», συνέχισε.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα σταματήσει αν κερδίσει ο Τραμπ, αλλά προς όφελος του Πούτιν: ο Πούτιν θα κερδίσει», προέβλεψε ακόμη ο πρώην πρόεδρος, από τον Ιούλιο βουλευτής του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS).

«Κι αν ο Πούτιν κερδίσει, δεν θα σταματήσει εκεί, θα πάει πιο μακριά», έκρινε, αναφερόμενος στη Γεωργία, στην Μολδαβία, στην Αρμενία, στο Αζερμπαϊτζάν...

Ο Φρανσουά Ολάντ προειδοποίησε εναντίον επαπειλούμενης σύγκρουσης των ΗΠΑ και της Κίνας σε περίπτωση νίκης του Ρεπουμπλικάνου, «πιθανόν κυρίως στο εμπορικό και οικονομικό πεδίο, αλλά επίσης πιθανόν και στο στρατιωτικό πεδίο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει εξάλλου «αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά», παρατήρησε ακόμη ο γάλλος πρώην πρόεδρος, αναφερόμενος «στη σχέση του με τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας» και στην υπονόμευση της «ατλαντικής αλληλεγγύης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.