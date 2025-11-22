Την ώρα που η Ουκρανία και η Ευρώπη αναζητούν κοινή γραμμή απέναντι στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, οι ηγέτες οκτώ βορειοευρωπαϊκών και βαλτικών χωρών εξέφρασαν την αμέριστη υποστήριξή τους προς το Κίεβο.

Σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ηγέτες της Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Ισλανδίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι οκτώ χώρες επισημαίνουν ότι «η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής δεσμευθεί σε κατάπαυση του πυρός ή σε οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν στην ειρήνη».

Τονίζεται επίσης πως «λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα φέρουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας».

Οι χώρες υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των κυρώσεων και λήψης ευρύτερων οικονομικών μέτρων κατά της Μόσχας, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.