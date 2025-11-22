Ολλανδία: Drones στο Αϊντχόφεν - Έκλεισε το αεροδρόμιο

Νέο περιστατικό μέσα σε ένα 24ωρο με drones αγνώστου ταυτότητας στον εναέριο χώρο της Ολλανδίας καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου.
Αυτή τη φορά drones εθεάθησαν στο Αϊντχόφεν, με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία να διατάξει το κλείσιμο του αεροδρομίου.
Την πτήση πολλαπλών drones, όπως ο ίδιος σημείωσε, επιβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans, με ανάρτησή του στο X.
Το αεροδρόμιο στο Αϊντχόφεν διαθέτει και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αναβαθμίζει τον κίνδυνο.
Ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας ρωτήθηκε για την προέλευση των drones, αλλά απέφυγε να σχολιάσει.
