Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολλανδία: Drones στο Αϊντχόφεν - Έκλεισε το αεροδρόμιο

Την πτήση πολλαπλών drones, όπως ο ίδιος σημείωσε, επιβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans

Drones

Νέο περιστατικό μέσα σε ένα 24ωρο με drones αγνώστου ταυτότητας στον εναέριο χώρο της Ολλανδίας καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτή τη φορά drones εθεάθησαν στο Αϊντχόφεν, με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία να διατάξει το κλείσιμο του αεροδρομίου.

Την πτήση πολλαπλών drones, όπως ο ίδιος σημείωσε, επιβαίωσε ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans, με ανάρτησή του στο X.

Το αεροδρόμιο στο Αϊντχόφεν διαθέτει και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αναβαθμίζει τον κίνδυνο.

Ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας ρωτήθηκε για την προέλευση των drones, αλλά απέφυγε να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Drones Ολλανδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark