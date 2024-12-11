Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε σήμερα τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την εκπόνηση σχεδίου επαναπατρισμού των Σύρων που ζουν στη Γερμανία, επικαλούμενη τη συγκεχυμένη κατάσταση που επικρατεί στη Συρία.

«Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Συρία. Μια συζήτηση για επιστροφή δύναται να προκαλέσει αβεβαιότητα στους πρόσφυγες που ζουν στη Γερμανία, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται εδώ ήδη πολλά χρόνια», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ και έκανε λόγο για «κατανοητό ενθουσιασμό σε περιόδους κοντά στην προεκλογική εκστρατεία», αναφερόμενος στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU). Θα πρέπει να δούμε όμως αν θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία «πριν κάνουμε το …πέμπτο βήμα πριν από το πρώτο», αλλά και να συζητήσουμε για το εάν οι Σύροι που δικαιούνται προστασία στη Γερμανία πρέπει να επιστρέψουν στη Συρία, πρόσθεσε ο κ. Χεμπεστράιτ.

Εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών επέκρινε επίσης ως «μη σοβαρή» τη συζήτηση για συγκεκριμένες επιλογές επαναπατρισμού σε μια τόσο ασαφή και ασταθή κατάσταση. Η κυβέρνηση, τόνισε, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, αλλά η κατάσταση είναι απλώς πολύ ασταθής για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας επιστροφών.

Νωρίτερα η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ είχε αναφερθεί και στις συνέπειες που θα είχε στη γερμανική αγορά εργασίας η πιθανή αποχώρηση των προσφύγων από τη Συρία. «Εάν έφευγαν τώρα όλοι οι Σύροι που βρίσκονται στη Γερμανία, θα εξαφανίζονταν ολόκληροι τομείς π.χ. στον κλάδο της υγείας. Είναι σημαντικό για εμάς να δώσουμε στους Σύρους που βρίσκονται εδώ και έχουν εργασία, έχουν ενσωματωθεί, δεν εμπλέκονται σε εγκληματικότητα, έχουν παιδιά στα σχολεία, την ευκαιρία να παραμείνουν», δήλωσε η κυρία Φέζερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

