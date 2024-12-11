Λογαριασμός
Μακρόν: Θα ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού αύριο Πέμπτη

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί αύριο την Πολωνία και αναμένεται ότι θα διορίσει τον νέο πρωθυπουργό «μετά την επιστροφή του»

Μακρόν

Το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας δεν θα ανακοινωθεί σήμερα, αλλά πιθανότατα αύριο Πέμπτη, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στο προεδρικό μέγαρο.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί αύριο την Πολωνία και αναμένεται ότι θα διορίσει τον νέο πρωθυπουργό «μετά την επιστροφή του», αργά το απόγευμα, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Την Τρίτη, κατά τη συνάντηση που είχε με τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, ο Μακρόν δεσμεύτηκε ότι θα ορίσει τον νέο πρωθυπουργό «μέσα στις επόμενες 48 ώρες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

