Κυπριακό: Ο Γκουτέρες σκέφτεται συνάντηση Χριστοδουλίδη και Τατάρ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τους ηγέτες των δύο πλευρών, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, σε κοινή συνάντηση τον Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είπε ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ απάντησε σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που ανέφεραν ότι το γραφείο του Γενικού Γραμματέα επικοινώνησε με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ για να βολιδοσκοπήσει την πιθανότητα κοινής συνάντησης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Είδαμε το ρεπορτάζ του Τύπου, μπορώ να σας πω ότι ο Γενικός Γραμματέας όντως εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τους δύο ηγέτες σε κοινή συνάντηση για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα για το Κυπριακό. Δεν έχουν σταλεί όμως προσκλήσεις», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

