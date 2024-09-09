Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν σήμερα ότι η παράδοση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στη Ρωσία θα συνιστούσε "δραματική κλιμάκωση" της υποστήριξης της Τεχεράνης στη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό θα μπορούσε να έχει "σοβαρές συνέπειες".

"Είμαστε απίστευτα ανήσυχοι από τις πληροφορίες αυτές", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ.

"Οποιαδήποτε μεταφορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία θα συνιστούσε μια δραματική κλιμάκωση της υποστήριξης του Ιράν στη Ρωσία κατά της Ουκρανίας", τόνισε.

"Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι ήμασταν έτοιμοι να επιβάλουμε σημαντικές συνέπειες", είπε ο εκπρόσωπος, χωρίς να διευκρινίσει ποια μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οι σύμμαχοί τους εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις αναφορές αυτές νωρίτερα σήμερα, χαρακτηρίζοντάς τες "ψυχολογικό πόλεμο". Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τις πληροφορίες "αξιόπιστες".

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους για την παράδοση ιρανικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις κατά των πόλεων και των υποδομών της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο δεν διέψευσε ότι το Ιράν το προμήθευε με τέτοιους πυραύλους, σημειώνοντας ότι η Ρωσία αναπτύσσει όπως εκείνη κρίνει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη, κυρίως στους "πιο ευαίσθητους" τομείς.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαβεβαίωσε ότι δεν παραδίδει όπλα στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μεταβαίνει σήμερα έως και την Τρίτη στο Λονδίνο για διήμερη επίσκεψη, για να συζητήσει για τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενόψει της επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος της εβδομάδας του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται να συναντήσει κυρίως τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

