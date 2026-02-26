Οι ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο να επιβάλλουν «μόνιμη δημογραφική αλλαγή» σε αυτά τα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

«Στο σύνολό τους, οι ενέργειες του Ισραήλ δείχνουν να έχουν στόχο μια μόνιμη δημογραφική αλλαγή στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, εγείροντας ανησυχίες για εθνοκάθαρση», δήλωσε ο Τουρκ σε ομιλία στη Γενεύη. Υπογράμμισε συγκεκριμένα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από τον Ιανουάριο του 2025 στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό 32.000 Παλαιστινίων.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν να κάνουν μη αναγκαία και δυσανάλογη χρήση της βίας» στη Δυτική Όχθη, πρόσθεσε ο Τουρκ.

Έξαρση της βίας σημειώθηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξέσπασε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Τουρκ δήλωσε ότι, σύμφωνα με εξακριβωμένα στοιχεία από την υπηρεσία του, 1.020 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από εκείνη την ημερομηνία "από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας" στη Δυτική Όχθη.

Κατά την ίδια περίοδο, 45 Ισραηλινοί, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε στις αρχές Φεβρουαρίου μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση του ελέγχου της στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέχει το Ισραήλ από το 1967, διευκολύνοντας κυρίως την αγορά γης από Ισραηλινούς.

Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν πολλές καταδίκες διεθνώς. Υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι ισοδυναμούν με μια «ντε φάκτο σταδιακή προσάρτηση».

Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υπογράμμισε επίσης ότι από την έναρξη της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου 2025, "σε ισραηλινές επιθέσεις σκοτώθηκαν περισσότεροι από 600 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 1.600 σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας του θύλακα.

«Οπουδήποτε αλλού, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μείζονα κρίση», δήλωσε.

Σχεδόν το σύνολο των περισσοτέρων από δύο εκατομμύρια κατοίκων της Γάζας εκτοπίστηκαν τουλάχιστον μια φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, η οποία μετέτρεψε σε ερείπια ένα μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού εδάφους.

"Η κλιμάκωση των επιθέσεων, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών, η άρνηση να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε συνδυασμό με τις αναγκαστικές μεταφορές που δείχνουν να στοχεύουν σε έναν μόνιμο εκτοπισμό, εγείρουν ανησυχίες για εθνοκάθαρση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη", είχε γράψει η Ύπατη Αρμοστεία σε αναφορά της την περασμένη εβδομάδα.

