Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει μια «συλλογικότητα τρελών» ανίκανη να αξιολογήσει νηφάλια την πραγματικότητα. Έτσι σχολίασε η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, το κάλεσμα της επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, να απαιτηθεί μείωση του ρωσικού στρατού στις διαπραγματεύσεις.

«Έχει κανείς την αίσθηση ότι έχουμε πραγματικά να κάνουμε με μια συλλογικότητα τρελών» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.

«Η Κάλας λέει εντελώς ανοησίες. Δεν αντιστοιχούν όχι μόνο στην κατανόησή της για αυτόν τον κόσμο, αλλά ούτε καν σε αυτό που θα έβλεπε αν κοίταζε έξω από το παράθυρό της», πρόσθεσε ειρωνικά η διπλωμάτης.

Η Ζαχάροβα πρότεινε στην Κάλας «να κοιτάξει έναν χάρτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να αναρωτηθεί πώς μπορεί να ζητήσει από τη Ρωσία να μειώσει τα στρατεύματά της σε ρωσικό έδαφος». «Όχι σε εσθονικό έδαφος, όχι σε έδαφος της ΕΕ, αλλά σε ρωσικό έδαφος. Και, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη τις αναλογίες των συνόρων που μοιράζεται η Ρωσία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και με άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ δεν έχει καμία σχέση. Και αυτές οι χώρες, για παράδειγμα, στην ασιατική περιοχή, δεν έχουν τέτοιες απαιτήσεις ή φαντασιώσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

