Η πολιτική συνείδηση μπορεί να γεννηθεί στις πιο απροσδόκητες στιγμές. Ακόμη και όταν κάποιος μαθαίνει να παίζει πρελούδια για πιάνο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ο Vivek Ramaswamy, πολυεκατομμυριούχος επενδυτικός τραπεζίτης που γεννήθηκε από Ινδούς γονείς, βίωσε τη συντηρητική του αφύπνιση ως μικρό παιδί, κατά τη διάρκεια μαθημάτων πιάνου με τη χριστιανή δασκάλα του στο Οχάιο.

Ανάμεσα στις μελωδίες, η δασκάλα μοιραζόταν τις όχι και τόσο θετικές απόψεις της για τη Χίλαρι Κλίντον και υπερθεμάτιζε το είδος της ελευθερίας του λόγου και τις αρετές του πατριωτισμού που εξυμνούσε ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο Ramaswamy λέει ότι τα μαθήματα «φύτεψαν» έναν σπόρο μέσα του και τον έκαναν τον άνθρωπο που είναι σήμερα: έναν γκουρού της «anti-woke» κουλτούρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «woke» κουλτούρα αφορά κυρίως την αυξημένη επαγρύπνηση ενάντια σε κάθε μορφής προκαταλήψεις και στερεότυπα, με έμφαση στα δικαιώματα και τις μειονότητες. Πρόκειται για μια έννοια-ομπρέλα, η οποία συχνότατα χρησιμοποιείται ως ψόγος, ως παραπλήσιο του «δικαιωματισμού», και συνάμα ως όρος συγγενής της «cancel culture» (κουλτούρα της ακύρωσης) και κυρίως εκείνης της πολιτικής ορθότητας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και ο νέος επιχειρηματίας τοποθετήθηκε επικεφαλής του ολοκαίνουργιου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, μαζί με τον Ίλον Μασκ. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ramaswamy είναι πιθανό να αποχωρήσει από το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας και να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης του Οχάιο, σύμφωνα με το «Politico».

Ο 39χρονος Ramaswamy γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Cincinnati. Η μητέρα του ήταν ψυχολόγος και ο πατέρας του, μηχανικός που εργαζόταν στη General Electric. Ο νεαρός άνδρας πήγε σε καθολικό σχολείο, όπου έμαθε τις ιουδαιοχριστιανικές αξίες που αργότερα θα υπερασπιζόταν. Όταν γεννήθηκε, όπως είπε η οικογένειά του, είδαν μέχρι και τον αστρολογικό του χάρτη: προέβλεπε ότι προοριζόταν για μεγαλεία. Η οικογένειά του τον προίκισε με μια αίσθηση «βαθιά ριζωμένης ανωτερότητας», σύμφωνα με το «New Yorker». Καθοδηγούμενος από τα άστρα ή όχι, άρχισε να εκπληρώνει την προφητεία του από μικρή ηλικία: ήταν ο πρώτος στην τάξη του και αγωνίστηκε στο τένις σε εθνικό επίπεδο.

Αν και παρουσιάζεται ως επιστήμονας, ο Ramaswamy στην πραγματικότητα προέρχεται από τον κόσμο των οικονομικών. Το εγκεκριμένο από τη Wall Street βιογραφικό του αποτελεί απόδειξη: αφού πήρε το πτυχίο του στη βιολογία από το Χάρβαρντ, πήγε στη διάσημη Νομική Σχολή του Γέιλ. Εκεί, έκανε την πρακτική του άσκηση σε ένα hedge fund για να φύγει αηδιασμένος. Μια επόμενη πρακτική άσκηση στην Goldman Sachs δεν ήταν καλύτερη. Η δουλειά του φάνηκε να είναι μια «φάρσα», στην οποία οι τραπεζίτες -με τα κατά παραγγελία κοστούμια- προσποιούνταν ότι ήταν απασχολημένοι.

Στη Νομική Σχολή του Γέιλ γνώρισε τη σύζυγό του, Apoorva, μια γιατρό που είχε ήδη δύο παιδιά. Έγινε επίσης φίλος με έναν άλλο φοιτητή που, όπως και ο Ramaswamy, ήταν οπαδός των Cincinnati Bengals του NFL: Τον J.D. Vance, ο οποίος είναι τώρα εκλεγμένος αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την αποφοίτησή του, ο Ramaswamy βρήκε δουλειά στην QVT Financial ως αναλυτής, μια θέση κατάλληλη για έναν άνθρωπο με την ακαδημαϊκή του καταγωγή.

Μετά από επτά χρόνια στην εταιρεία, ίδρυσε τη Roivant Sciences, μια νεοφυή εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η φαρμακευτική ανάπτυξη είναι μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία, η οποία συχνά αποτυγχάνει να αποφέρει αποτελέσματα. Είχε την ιδέα να αναζητήσει φάρμακα των οποίων η ανάπτυξη είχε σταματήσει, και στη συνέχεια να τα αγοράσει και να τα χρηματοδοτήσει μέσω της χρήσης θυγατρικών εταιρειών μέχρι τελικά να εγκριθούν και να πωληθούν. Το 2015, σε ηλικία μόλις 29 ετών, μια από τις θυγατρικές του πραγματοποίησε την καλύτερη δημόσια εγγραφή του κλάδου με μια υποσχόμενη θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Το φάρμακο, το οποίο ο Ramaswamy είχε αποκτήσει για 5 εκατ. δολάρια και του οποίου η αποτίμηση κάποια στιγμή πλησίασε τα 2 δισ. δολάρια, κατέληξε να είναι σκέτη αποτυχία.

Πώς μπήκε η πολιτική στη ζωή του

Παρά το γεγονός ότι ως φοιτητής συμμετείχε σε διάφορες ομάδες εντός της πανεπιστημιούπολης και έκανε τις επαναστατικές του… «ασκήσεις», τα πρώτα του χρόνια ως διευθύνων σύμβουλος ελάχιστα προμήνυαν την τελική του άνοδο σε πολιτικό γκουρού. Το σημείο καμπής ήρθε όταν ο Larry Fink, διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα εξετάσει τον κλιματικό κίνδυνο ως παράγοντα στις επενδύσεις της στο μέλλον.

Στο Χάρβαρντ, με τις μέρες του Bach να έχουν περάσει, ο Ramaswamy έφτιαχνε διάφορες εκδοχές των τραγουδιών του αγαπημένου του ράπερ Eminem, με το ψευδώνυμο «Da Vek». Σε μια από τις συγκεντρώσεις του επίδοξου πολιτικού κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών, ο Ramaswamy ξεσήκωσε το πλήθος με τη δική του εκδοχή του «Lose Yourself». Ο Eminem απάντησε με δημόσια δήλωση λέγοντας στον Ramaswamy να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια του.

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Ramaswamy έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα «The Wall Street Journal», στο οποίο υποστήριζε ότι η κοινωνία δημιούργησε επιχειρήσεις για να καλύψει βασικές ανάγκες και όχι για να προωθήσει κοινωνικές αξίες που πρεσβεύει μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Έτσι ξεκίνησε η «σταυροφορία» του κατά των κριτηρίων ESG (τα οποία περιλαμβάνουν παράγοντες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τις πρακτικές διακυβέρνησης) και της «αντι-woke» κουλτούρας, την οποία έχει κατακεραυνώσει σε διάφορα βιβλία του.

Ως υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές των ΗΠΑ κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στον πολιτικό διάλογο χάρη στις εμφανίσεις του στο συντηρητικό Fox News. Η προεκλογική του εξόρμηση, την οποία χρηματοδότησε μόνος του, δεν κράτησε πολύ, αλλά η στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρη. Κάπως έτσι μπήκαν και οι βάσεις για τον διορισμό του στην ηγεσία του νέου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας. Μαζί με τον Μασκ έκαναν μια πρώτη πρόταση για την περικοπή του 90% των υπαλλήλων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ! Στο παρελθόν, ο Ramaswamy είχε αποκαλέσει τον Μασκ «πίθηκο τσίρκου», που ο Κινέζος πρόεδρος τον έχει στο «χέρι» λόγω Tesla.

