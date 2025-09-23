ΟΗΕ: Πρώτα χάλασαν οι κυλιόμενες σκάλες, μετά ο υποβολέας - Αντιμέτωπος με τεχνικά ζητήματα ο Τραμπ (Βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στα Ηνωμένα Έθνη κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, λέγοντας ότι τα μόνα δύο πράγματα που του έχουν προσφέρει είναι χαλασμένες κυλιόμενες σκάλες και χαλασμένος υποβολέας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι ο ΟΗΕ «δεν ήταν εκεί για εμάς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων που, όπως υποστήριξε, «έχει λύσει» και ρώτησε τη Γενική Συνέλευση: «Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;».

Σημειώνεται ότι όταν ο Τραμπ έφτασε στον ΟΗΕ, οι κυλιόμενες σκάλες σταμάτησαν να λειτουργούν μόλις ανέβηκε σε αυτές.

This is insane…



As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it.



Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025

Αργότερα, όταν άρχισε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει χωρίς τον υποβολέα, καθώς αυτός δεν λειτουργεί. Αστειεύτηκε μάλιστα λέγοντας πως «όποιος χειρίζεται αυτόν τον υποβολέα έχει μπλέξει».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Τραμπ συνέχισε έχοντας μπροστά του τα χαρτιά της ομιλίας του.

Πηγή: skai.gr

