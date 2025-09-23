Λογαριασμός
ΟΗΕ: Πρώτα χάλασαν οι κυλιόμενες σκάλες, μετά ο υποβολέας - Αντιμέτωπος με τεχνικά ζητήματα ο Τραμπ (Βίντεο)

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στον ΟΗΕ, οι κυλιόμενες σκάλες σταμάτησαν να λειτουργούν μόλις ανέβηκε σε αυτές - Ύστερα χάλασε ο υποβολέας του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στα Ηνωμένα Έθνη κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, λέγοντας ότι τα μόνα δύο πράγματα που του έχουν προσφέρει είναι χαλασμένες κυλιόμενες σκάλες και χαλασμένος υποβολέας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι ο ΟΗΕ «δεν ήταν εκεί για εμάς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων που, όπως υποστήριξε, «έχει λύσει» και ρώτησε τη Γενική Συνέλευση: «Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;».

Σημειώνεται ότι όταν ο Τραμπ έφτασε στον ΟΗΕ, οι κυλιόμενες σκάλες σταμάτησαν να λειτουργούν μόλις ανέβηκε σε αυτές.

Αργότερα, όταν άρχισε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει χωρίς τον υποβολέα, καθώς αυτός δεν λειτουργεί. Αστειεύτηκε μάλιστα λέγοντας πως «όποιος χειρίζεται αυτόν τον υποβολέα έχει μπλέξει».

Ο Τραμπ συνέχισε έχοντας μπροστά του τα χαρτιά της ομιλίας του.

