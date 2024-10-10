Άλλες 65 γυναίκες δήλωσαν στο BBC ότι κακοποιήθηκαν από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Ο Αλ Φαγέντ ο οποίος πέθανε πέρυσι, χρησιμοποίησε ένα ευρύτερο φάσμα τακτικών κακοποίησης και στόχευσε επίσης σε γυναίκες που απασχολούνταν εκτός των επιχειρήσεων του.

Αρκετές από τις γυναίκες με τις οποίες μίλησε το BBC ισχυρίζονται ότι εντάχθηκαν από τον Αλ Φαγέντ με ψευδή προσχήματα στο οικιακό προσωπικό του δισεκατομμυριούχου όπως στην έπαυλή του στο Oxted και στη συνέχεια έγιναν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης από αυτόν.

Στην πρώτη κατηγορία για κακοποίηση που άκουσε το BBC, μια γυναίκα λέει ότι δέχθηκε επίθεση από τον Αλ Φαγέντ στο Ντουμπάι το 1977, οκτώ χρόνια πριν την αγορά του Harrods που τον βοήθησε να γίνει γνωστό όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιγράφει τον Αλ Φαγέντ να την καταδιώκει και να την απειλεί προσωπικά. Γυναίκες που εργάζονταν στο Harrods λένε ότι αργότερα προχώρησε σε παρόμοιες τακτικές εκφοβισμού μέσω μιας ομάδας από το προσωπικό ασφαλείας του.

Από τις 65 γυναίκες που επικοινώνησαν με το BBC για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, οι 37 από αυτές λένε ότι είχαν εργαστεί στο Harrods.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του BBC, το Harrods απάντησε στο βρετανικό δίκτυο: «Από την προβολή του ντοκιμαντέρ, μέχρι στιγμής υπάρχουν 200+ άτομα που βρίσκονται τώρα στη διαδικασία για να διευθετήσουν απαιτήσεις απευθείας με την επιχείρηση».

Το BBC μίλησε επίσης με γυναίκες που δεν εργάζονταν από τον Αλ Φαγιέντ, οι οποίες λένε ότι τις πλησίασε και τους επιτέθηκε

Μια γυναίκα είπε ότι δούλευε σε ένα ανθοπωλείο στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν την εντόπισε ένας από την ομάδα του Αλ Φαγέντ. Τότε, σε ηλικία 21 ετών, λέει ότι την μετέφεραν στο Paris Ritz για μια υποτιθέμενη συνέντευξη για δουλειά, όπου εκεί ο μεγιστάνας της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Μια πρώην make-up artist του BBC είπε επίσης ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Αλ Φαγέντ όταν δούλευε σε ένα επεισόδιο του "Clothes Show" το 1989, στο οποίο ο δισεκατομμυριούχος πήρε συνέντευξη στη Villa Windsor, το σπίτι του στο Παρίσι.

Έπαυλη Oxted: «Με κράτησαν φυλακισμένη»

Η Margot, της οποίας το όνομα αυτό δεν είναι το πραγματικό, ήταν 19 ετών όταν απάντησε σε μια αγγελία εργασίας στο περιοδικό The Lady το 1985, για μια θέση ως νταντά και γκουβερνάντα στο Surrey. Υπέβαλε την αίτησή της και μια φωτογραφία όπως της ζητήθηκε. Έχοντας εργαστεί ως νταντά στο παρελθόν, θυμάται ότι της φάνηκε περίεργο το γεγονός ότι ρωτήθηκε στο τέλος της συνέντευξης «αν είχα αγόρι ή αν είχα ποτέ αγόρι».

«Είπα όχι… Αυτός που μου έπαιρνε τη συνέντευξη φάνηκε ανακουφισμένος γι' αυτό», είπε στο BBC.

Μόλις της πρότειναν τη δουλειά, της είπαν ότι ο ρόλος ήταν με τον Αλ Φαγέντ και την οικογένειά του, στην έπαυλή τους στο Barrow Green Court στο Oxted. Η μητέρα της την ενθάρρυνε να πάει δοκιμαστικά για ένα μήνα.

«Θυμάμαι ότι οδηγήθηκα με μια λιμουζίνα με σοφέρ μέσα από τις απίστευτα εντυπωσιακές πύλες εισόδου στο Barrow Green Court και τον μακρύ δρόμο μέχρι ένα τεράστιο σπίτι από τούβλα», λέει.

Μέσα, η Margot λέει ότι της έδειξαν ένα μικρό δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό - το οποίο είχε ένα μονό κρεβάτι, ένα γραφείο και ένα εσωτερικό τηλέφωνο. Σύντομα έμαθε να φοβάται τον ήχο που χτυπούσε γιατί την καλούσε ο Αλ Φαγέντ. Περιμένοντας να δει τα παιδιά, τελικά τον έβρισκε μόνο του. Τότε είναι που λέει ότι ξεκίνησαν οι επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

«Η δουλειά απλά δεν υπήρχε. Δεν χρειαζόταν νταντά. Δεν ήθελε νταντά», είπε στο BBC.

Για πέντε ημέρες, η Margot λέει ότι είδε τα παιδιά μόνο δύο φορές και δεν της επέτρεψαν να αλληλεπιδράσει μαζί τους. Αντίθετα, κάθε φορά που ζητήθηκε από τον Αλ Φαγέντ, λέει ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από αυτόν - σε διαφορετικές τοποθεσίες στο κτήμα, όπως η εσωτερική πισίνα, οι κήποι και το γραφείο.

Ένιωθε παγιδευμένη. «Μόλις μπεις στο σπίτι, δεν μπορείς να βγεις έξω. Πρέπει να κατεβείτε ένα μακρύ δρόμο και μέσα από μεγάλες πύλες στο κάτω μέρος. Πρέπει να δώσει την άδεια να ανοίξουν οι πύλες», είπε η Margot στο BBC.

Ένα πρωί, λέει ο Αλ Φαγέντ μπήκε στο δωμάτιό της, πήγε στο κρεβάτι της, την πίεσε στον τοίχο και τη βίασε. Αφού έφυγε από το δωμάτιό της, μάζεψε αμέσως τα πράγματά της και είπε στον Αλ Φαγέντ αργότερα εκείνη την ημέρα ότι ήθελε να φύγει και δεν καταλάβαινε γιατί ήταν εκεί. Αλλά εκείνος αρνήθηκε και της είπε ότι η περιγραφή της θέσης θα «γίνονταν πολύ πιο σαφής με τον καιρό».

Της είπε να του δώσει άλλες 24 ώρες, ότι θα της αγοράσει ένα σπίτι και θα της δώσει περισσότερα χρήματα. Λέει ότι θύμωσε πολύ όταν του είπε ξανά ότι ήθελε να φύγει.

Τελικά, όπως είπε την άφησε να φύγει, αλλά καθώς έφευγε ένα μέλος του προσωπικού είπε «να μην πω τίποτα για τον χρόνο μου εδώ, αλλιώς η ζωή μου θα γινόταν πολύ δύσκολη».

Το BBC έχει επίσης ακούσει ιστορίες από άλλες γυναίκες που λένε ότι στρατολογήθηκαν ως νταντάδες, σεφ και υπηρέτριες που λένε ότι κακοποιήθηκαν στις ιδιωτικές του κατοικίες. Λένε επίσης ότι όταν έφτασαν οι δουλειές έμοιαζαν ανύπαρκτες και πιστεύουν ότι προσλήφθηκαν με ψευδή προσχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.