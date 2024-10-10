Οι έντονες βροχοπτώσεις στο Μαρόκο είχαν ως αποτέλεσμα να... πλημμυρίσει η έρημος Σαχάρα μετατρέποντας τους αμμόλοφους σε μια μίνι όαση.

Οι πλημμύρες έρχονται μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Μαρόκο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Η έρημος του νοτιοανατολικού Μαρόκου είναι από τα πιο άνυδρα μέρη στη γη και σπάνια βρέχει στα τέλη του καλοκαιριού. Αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια που η περιοχή έχει βιώσει μεγάλη βροχή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μαροκινή κυβέρνηση είπε ότι οι βροχοπτώσεις δύο ημερών τον Σεπτέμβριο ξεπέρασαν τους ετήσιους μέσους όρους σε αρκετές περιοχές που έχουν λιγότερα από 250 χιλιοστά ετησίως.

Οι εικόνες από την πλημμυρισμένη Σαχάρα είναι εντυπωσιακές.

Πηγή: skai.gr

