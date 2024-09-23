ΟΗΕ: Προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση θα έχει "καταστροφικές συνέπειες" στη Μέση Ανατολή

Μια περαιτέρω κλιμάκωση στον Λίβανο θα είχε «καταστροφικές» συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή, προειδοποίησε σήμερα η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), τη στιγμή που το Ισραήλ προχωρά σε σφοδρά πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ και η ισλαμιστική λιβανέζικη οργάνωση ανταπαντά.

«Κάθε πρόσθετη κλιμάκωση αυτής της επικίνδυνης κατάσταση θα μπορούσε να έχει βαριές και καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο για τους ανθρώπους που ζουν από τη μία και την άλλη πλευρά της Γαλάζιας Γραμμής αλλά και για το σύνολο της περιοχής» ανέφερε η UNIFIL, αναφερόμενη στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπως έχει χαραχθεί από τον ΟΗΕ.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος του γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασάνι, δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχη» από την κλιμάκωση, κρίνοντας ότι «πρέπει να σταματήσει».

«Οι επιθέσεις που είδαμε, σε συσκευές επικοινωνίας, σε βομβητές, τις οποίες ακολούθησαν οι επιθέσεις και οι εκτοξεύσεις ρουκετών μεταξύ των δύο πλευρών (…) σηματοδοτούν μια πραγματική κλιμάκωση», είπε η Σαμντασάνι, σημειώνοντας: «Φαίνεται ότι οι ενέργειες και η ρητορική των (δύο) πλευρών φέρνουν τη σύγκρουση σε άλλο επίπεδο».

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι σχεδόν όλη η διεθνής κοινότητα ζητά αποκλιμάκωση. «Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Αναφερόμενη στις εκρήξεις των βομβητών και των φορητών ασυρμάτων της Χεζμπολάχ, η Σαμντασάνι υπογράμμισε ότι «η διάπραξη βίαιων ενεργειών με στόχο την πρόκληση τρόμου στους άμαχους πολίτες συνιστά έγκλημα πολέμου». Απέφυγε ωστόσο να κατονομάσει τους υπεύθυνους. Η Χεζμπολάχ, όπως και οι περισσότεροι αναλυτές, επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.

«Η ταυτόχρονη στόχευση χιλιάδων ανθρώπων, είτε πρόκειται για αμάχους είτε για μέλη ενόπλων οργανώσεων, χωρίς να γνωρίζεις πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι (…) αυτό δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο», σχολίασε η εκπρόσωπος.

