Φειδίας Παναγιώτου: Σάλος με τη συνεργασία του με Τουρκοκύπριο influencer

Aντιδράσεις προκάλεσε ένα κοινό βίντεο που έκανε ο ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου με τον τουρκοκύπριο influencer, Urban Cypriot ανήμερα της επετείου της β’ φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, έφτιαξαν ένα βίντεο στο οποίο βρίσκονται στο οδόφραγμα της Λήδρας και αναφέρουν ότι και οι δύο πλευρές, τους έχουν διδάξει να μισούν ο ένας τον άλλο, ενώ από πλευράς του ο κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, εντούτοις η Κύπρος είναι κολλημένη για χρόνια με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

"Η τελευταία μοιρασμένη χώρα στην Ευρώπη είναι η Κύπρος. Είμαι ο Φειδίας, ο πιο γνωστός Ελληνοκύπριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εγώ είμαι ο Urban Cypriot, ο πιο γνωστός Τουρκοκύπριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης" ξεκινάνε το μήνυμά τους.

"Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που οι δυνάμεις Ηνωμένων Εθνών πρωτοήρθαν στην Κύπρο για να εμποδίσουν τους αλληλοσκοτωμούς μας.", συνεχίζουν.

"Με έμαθαν να σε μισώ"

Έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που ο τουρκικός στρατός κατέλαβε το 38% του νησιού. Είναι ένα τόσο μικρό νησί και όμως πρέπει να δείχνουμε τα διαβατήριά μας για να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Στη βόρεια πλευρά με έχουν μάθει να μισώ αυτόν τον άνθρωπο (με τον Urban Cypriot να δείχνει τον Φειδία) και σε αυτή την πλευρά, μου δίδαξαν τη μισή ιστορία και με έχουν μάθει να σε μισώ και εγώ (είπε ο Φειδίας).

Δείτε το βίντεο:

Συνεργασία με τον πιο δημοφιλή Τουρκοκύπριο influencer @CypriotUrban pic.twitter.com/TIib0OJUGg — Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) August 14, 2024

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια.

Πολλοί θυμήθηκαν μάλιστα, ότι σήμερα (14/8/24) που ανέβηκε το συγκεκριμένο βίντεο, είναι η μέρα που το 1996 δολοφονήθηκε ο Σολωμός Σολωμού από Τούρκο έποικο υπουργό του ψευδοκράτους, την ημέρα της κηδείας του δολοφονηθέντος εξαδέρφου του Τάσου Ισαάκ στην Κύπρο, μία ημέρα μνήμης, της κατάληψης της Αμμοχώστου.

Άλλοι πάλι επένεσαν την κίνησή του.

