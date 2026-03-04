Μια ανεξάρτητη αποστολή του ΟΗΕ, η οποία διερευνά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, καταδίκασε έντονα σήμερα τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, όπως και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι όλα αυτά παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.

Η αποστολή δήλωσε σαστισμένη από τις θανατηφόρες επιθέσεις που είχαν στόχο Ιρανούς αξιωματούχους, δηλώνοντας ότι οι εξωδικαστικές εκτελέσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δικαιοσύνη.

Αυτή η αποστολή διερεύνησης γεγονότων, που ξεκίνησε το 2022 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, «καταδικάζει έντονα» τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Δήλωσε «σαστισμένη» από το γεγονός ότι δεκάδες Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές. «Ακόμα κι αν ορισμένα από αυτά τα άτομα μπορεί να ήταν υπεύθυνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή διεθνή εγκλήματα, η εξωδικαστική στέρηση ζωής δεν αποτελεί αποδεκτό μέσο για την απόδοση δικαιοσύνης βάσει του διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της αποστολής.

Εξέφρασε επίσης το μεγάλο της σοκ για την επίθεση κατά σχολείου θηλέων στην ιρανική πόλη Μινάμπ το Σάββατο, την πρώτη ημέρα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Τα περισσότερα από τα θύματα φαίνεται να ήταν μαθήτριες ηλικίας επτά έως 12 ετών, ανέφερε. Νωρίτερα σήμερα, μια ξεχωριστή ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ - επικαλούμενη αναφορές - δήλωσε ότι περισσότερα από 160 παιδιά σκοτώθηκαν.

Αυτή η αποστολή διερεύνησης γεγονότων συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 μετά την καταστολή στο Ιράν ενός κύματος διαμαρτυριών που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής.

Αποτελείται από τρεις ερευνητές, έχει ως αποστολή τη συλλογή και τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Ωστόσο, δεν έχει λάβει άδεια από την Τεχεράνη για είσοδο στη χώρα.

Η αποστολή εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για το γεγονός ότι ο ιρανικός λαός βρίσκεται πλέον «παγιδευμένος ανάμεσα σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες και μια κυβέρνηση με μακρά ιστορία σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οι ερευνητές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τους κρατούμενους στο Ιράν, ιδίως για τις «δεκάδες χιλιάδες» ανθρώπους που κρατούνται σε σχέση με την καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου.

Πιστεύουν ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι στρατιωτικές επιθέσεις - όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν εναντίον της φυλακής Εβίν στην Τεχεράνη από τον ισραηλινό στρατό στις 23 Ιουνίου 2025 - να μην ξανασυμβούν».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και υπόκεινται σε βασανιστήρια και βρίσκονται αντιμέτωπη με θανατική ποινή, τόνισε έρευνα του ΟΗΕ, μετά από μια βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, σε απάντηση στην οικονομική κρίση της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

