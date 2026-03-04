Άνοιγμα προς τις χώρες του Κόλπου επιχειρεί ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ απέδωσε τα ιρανικά πλήγματα εναντίον τους στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

«Η Τεχεράνη δεν είχε άλλη επιλογή παρά να υπερασπιστεί τον εαυτό της», έγραψε ο Πεζεσκιάν.

«Αγαπητοί και αξιότιμοι ηγέτες των φιλικών και γειτονικών χωρών, προσπαθήσαμε, με τη βοήθειά σας και μέσω της διπλωματίας, να αποφύγουμε τον πόλεμο. Ωστόσο, η αμερικανοσιωνιστική στρατιωτική επίθεση δεν μας άφησε άλλη επιλογή παρά να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Σεβόμαστε την κυριαρχία σας και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ειρήνη στην περιοχή πρέπει να διασφαλιστεί από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής», έγραψε.

Τα κράτη του Κόλπου βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και drones προς τους Άραβες γείτονές του, στοχεύοντας όχι μόνο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους αλλά και πολιτικές και ενεργειακές υποδομές, ως αντίποινα στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

روسای محترم کشورهای دوست و همسایه ما کوشیدیم با کمک شما و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت ما به حاکمیت شما احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود https://t.co/6s6dYepSmv — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026

Πηγή: skai.gr

