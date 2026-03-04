Λογαριασμός
Μήνυμα Πεζεσκιάν στις χώρες του Κόλπου: Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να αμυνθούμε

 Σεβόμαστε την κυριαρχία σας και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ειρήνη στην περιοχή πρέπει να διασφαλιστεί από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής», έγραψε στο Χ

Πεζεσκιάν

Άνοιγμα προς τις χώρες του Κόλπου επιχειρεί ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ απέδωσε τα ιρανικά πλήγματα εναντίον τους στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

«Η Τεχεράνη δεν είχε άλλη επιλογή παρά να υπερασπιστεί τον εαυτό της», έγραψε ο Πεζεσκιάν.

«Αγαπητοί και αξιότιμοι ηγέτες των φιλικών και γειτονικών χωρών, προσπαθήσαμε, με τη βοήθειά σας και μέσω της διπλωματίας, να αποφύγουμε τον πόλεμο. Ωστόσο, η αμερικανοσιωνιστική στρατιωτική επίθεση δεν μας άφησε άλλη επιλογή παρά να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Σεβόμαστε την κυριαρχία σας και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ειρήνη στην περιοχή πρέπει να διασφαλιστεί από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής», έγραψε.

Τα κράτη του Κόλπου βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και drones προς τους Άραβες γείτονές του, στοχεύοντας όχι μόνο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους αλλά και πολιτικές και ενεργειακές υποδομές, ως αντίποινα στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

