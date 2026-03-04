Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ έφθασε στην Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα η διπλωματική αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα αυτή, ενόψει μιας προγραμματισμένης συνάντησης με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο Μπέργκαμ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ, προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στο Καράκας.

«Ο υπουργός θα συναντηθεί με τις προσωρινές αρχές, θα δημιουργήσει επαφές με αμερικανικές και βενεζουελάνικες εταιρείες και θα εργαστεί για έναν νόμιμο μεταλλευτικό τομέα και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμης σημασίας ορυκτά», έγραψε στο Χ η επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ, η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου.

Κυβερνητικές αρχές της Βενεζουέλας τόνισαν σε ανάρτηση στο X, ότι ο Αμερικανός υπουργός θα συναντηθεί με αξιωματούχους και επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα και θα εργαστεί για τις αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμης σημασίας ορυκτά.

Η επίσκεψή του είναι η δεύτερη υπουργού της αμερικανικής κυβέρνησης από τότε που ανατράπηκε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

