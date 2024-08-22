ΟΗΕ: Να βρεθεί πολιτικό θάρρος για εκεχειρία στη Γάζα

«Είναι σημαντικό σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους, να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμη πολύ αισιόδοξοι ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα βρουν το πολιτικό θάρρος και την πολιτική βούληση να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με στόχο την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Πέμπτη στις 10.00 π.μ. (ώρα ΗΠΑ) συνεδριάζει εκ νέου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Παλαιστινιακού ζητήματος, όπου ο Τομ Βένεσλαντ, ο Ειδικός Συντονιστής του ΟΗΕ για τη Διαδικασία Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, θα ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου μέσω βιντεοκλήσης.

Aνησυχίες για τις μαζικές εντολές εκκένωσης

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το Γραφείο για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) συνεχίζει να εκφράζει ανησυχία για τις μαζικές εντολές εκκένωσης που έχουν εκδοθεί από τον ισραηλινό στρατό αυτόν τον μήνα.

Όπως αναφέρει, οι εντολές αυτές αναγκάζουν τον πληθυσμό να μετακινηθεί σε υπερπλήρεις και ανασφαλείς περιοχές κατά μήκος της ακτής, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολες τις προσπάθειες των ανθρωπιστικών οργανώσεων να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Οι σημερινές εντολές εκκένωσης για περιοχές της Ντέιρ αλ Μπάλα και της Χαν Γιούνις επηρεάζουν 115 τοποθεσίες, εκτοπίζοντας πάνω από 150.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών.

Αφορούν επίσης 80 προσωρινά καταφύγια, τέσσερα κέντρα της UNRWA και άλλων οργανώσεων, καθώς και 29 ανεπίσημα καταφύγια. Οι εντολές εκκένωσης επηρέασαν γραφεία, αποθήκες και κατοικίες που χρησιμοποιούνται από ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και τις οικογένειες των εργαζομένων σε αυτές, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν για άλλη μια φορά τα σπίτια τους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ επικαλούμενος στοιχεία του ΟCHA ανέφερε ότι από τις αρχές Αυγούστου, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εκδώσει 11 εντολές εκκένωσης, επηρεάζοντας περίπου 250.000 ανθρώπους.

Στις αρχές Αυγούστου, εκτιμήθηκε ότι το 90% του πληθυσμού της Γάζας, που ανέρχεται σε 2,1 εκατομμύρια, είχε ήδη εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά από τις 7 Οκτωβρίου. Οι τελευταίες εντολές έχουν επίσης αποκόψει τμήματα του δρόμου Σαλάχ αλ-Ντιν, μια βασική διαδρομή για τις ανθρωπιστικές μεταφορές, αναγκάζοντας τις ανθρωπιστικές αποστολές να χρησιμοποιούν τον παράκτιο δρόμο, ο οποίος είναι δύσκολα προσπελάσιμος λόγω των πολλών προσωρινών καταυλισμών και των εκτοπισμένων ατόμων που κινούνται κατά μήκος αυτών των δρόμων.

Η βία στη Δυτική Όχθη συνεχίζεται

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ επαναλαμβάνει ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα».

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τον Οκτώβριο, κυρίως από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ενώ τουλάχιστον 11 έχουν σκοτωθεί από εβραίους εποίκους. Κατά την ίδια περίοδο, 15 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η OCHA έχει καταγράψει περίπου 1.270 επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους κατά Παλαιστινίων τους τελευταίους 10 μήνες, οι οποίες έχουν προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς και ζημιές σε περιουσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.