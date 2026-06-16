Πόρισμα - καταπέλτης για τη διαφθορά στην Κύπρο –  Στο επίκεντρο Αναστασιάδης και άλλοι 14 

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί της Τρίτης το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που αποδίδει ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα ανάμεσα στους οποίους και ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν το βιβλίο «Κράτος Μαφία» που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2022 από τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Η Αρχή αποδίδει σειρά πιθανών ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα 15 πρόσωπα, σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα.

Η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που αγγίζει την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, τη λειτουργία κρίσιμων θεσμών, την απονομή δικαιοσύνης, τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών, το τραπεζικό σύστημα και τη διαχείριση υποθέσεων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες από το εξωτερικό, όπως οι Ρώσοι ολιγάρχες Ριμπολόβλεβ, Αμπράμοβ και Λεμπέντεβ, αλλά και ο Ανδρέας Βγενόπουλος μέσω της εταιρείας Focus και της Λαϊκής Τράπεζας.

Ο Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με το πόρισμα κατηγορείται για: «(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις, (β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση, (γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις. Σύνολο περιπτώσεων: 7».

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είναι: ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου τέως βοηθός γενικός εισαγγελέας, ο Νίκος Κουγιάλης πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Γιώργος Βαρνάβα τέως βουλευτής, συνέταιροι στη δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι, ο Χάρης Σολομωνίδης πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, η δικηγορική εταιρεία Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ.

Σύμφωνα με το philenews, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής, ενημέρωσε ήδη τον Νίκο Αναστασιάδη, για το πόρισμα της έρευνας. Τα υπόλοιπα πρόσωπα για τα οποία γίνεται αναφορά στο πόρισμα της έρευνας θα λάβουν ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όπως είχε ανακοινωθεί, η τελική έκθεση των τεσσάρων λειτουργών επιθεώρησης παραδόθηκε στην Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί (30 Απριλίου, 2026). Κατά τη διάρκεια της έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις προς τον σκοπό λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, κατατέθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793.

Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της έκθεσης, μαζί με τα συνημμένα είναι περίπου 3000.

Δείτε εδώ ολόκληρο το πόρισμα.

Πηγή: skai.gr

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