Απόψε στις 00.00, ο Μιχάλης Ρακιντζής συναντά τη Χριστίνα Βίδου σε μια μουσική περιπλάνηση ζωής.

Από τα παιδικά καλοκαίρια στην Κρήτη, τις πρώτες μελωδίες που γεννήθηκαν στην εφηβεία, τις μουσικές αναζητήσεις και τις σπουδές στην Αγγλία, μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες και τις διεθνείς συνεργασίες, ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης μάς ξεναγεί σε ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο, παρέα με τον εμβληματικό Πουφ.

Θυμάται τις ιστορίες πίσω από τα αειθαλή τραγούδια του, όπως τα «Μη Μου Μιλάς Για Καλοκαίρια», «Μωρό Μου Φάλτσο», «Εγώ και ο Πουφ», «Δικός Σου Για Πάντα» και «S.A.G.A.P.O», αποκαλύπτοντας τα πρόσωπα, τις εικόνες και τα βιώματα που τα ενέπνευσαν. Μιλά για την τρυφερή σχέση με τους γονείς του, την απώλεια, τη διαρκή εγρήγορση της δημιουργίας, την αναζήτηση νέων μουσικών δρόμων, την αγάπη του για την τεχνολογία, την… κόντρα του με την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και για το έτερο μεγάλο πάθος της ζωής του, τα αεροπλάνα. Ακόμη, στέκεται στις εμβληματικές καλλιτεχνικές συναντήσεις του με τη Bonnie Tyler και τον Ian Gillan, ενώ σχολιάζει και την επεισοδιακή συμμετοχή του στη Eurovision που εξακολουθεί να συζητιέται μέχρι σήμερα.

Μια εξομολογητική συνάντηση γεμάτη μουσική, χιούμορ, ελευθερία και αλήθεια, με έναν καλλιτέχνη που συνεχίζει να κοιτάει μπροστά. Απόψε, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 00.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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