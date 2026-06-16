Ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα απόθεμα έτοιμου προς χρήση στρατιωτικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων όπλων, στις νοτιοανατολικές ακτές της Αυστραλίας, σε ασφαλή απόσταση από την Κίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού και επιβεβαιώθηκαν από αξιωματούχους στο AFP.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το σώμα των Αμερικανών πεζοναυτών αποθηκεύει όπλα στην Αυστραλία, έξω από την εμβέλεια των περισσότερων κινεζικών πυραύλων, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τη στρατιωτική ενίσχυση του Πεκίνου, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι Αμερικάνοι πεζοναύτες προεγκαθιστούν στρατιωτικό εξοπλισμό σε διάφορες περιοχές του κόσμου μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα πλωτές αποθήκες ή σπηλιές στη Νορβηγία για την αποθήκευση όπλων, πυρομαχικών καθώς και οχημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν χιλιάδες στρατιώτες στη μάχη.

Η πρώτη χερσαία εγκατάσταση αποθήκευσης στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού θα δημιουργηθεί φέτος στις Φιλιππίνες, κοντά σε πιθανά σημεία έντασης στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο από το σώμα των Αμερικανών πεζοναυτών περιγράφουν την επικείμενη αποθήκευση σημαντικών ποσοτήτων στρατιωτικού εξοπλισμού στην Αυστραλία, με 30 εκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται για την κατασκευή αποθηκών και γραφείων στην πολιτεία Βικτώρια για «την προκεχωρημένη κρίσιμης σημασίας τροφοδοσία».

Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετηθεί αρχικά στη Μελβούρνη προτού μεταφερθεί στα αμερικανικά κτίρια που θα ανεγερθούν το επόμενο έτος σε στρατιωτική βάση της Αυστραλίας στη Μπαντιάνα.

Η Καμπέρα δεν επιτρέπει τη δημιουργία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της, αλλά έχει υπογράψει συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ και φιλοξενεί ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών δυνάμεων εκ περιτροπής στις βάσεις της.

Ευάλωτη η αμερικανική βάση στο Γκουάμ

Το Πεντάγωνο ζήτησε από το Κογκρέσο ποσό 500 εκατ. δολαρίων για το 2027 προκειμένου να βελτιώσει την προεγκατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού και καυσίμων στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού με στόχο την αποτροπή της Κίνας.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από το αυστραλιανό think tank Lowy Institute, το Πεκίνο έχει την ικανότητα να πλήξει το βόρειο τμήμα της Αυστραλίας με βαλλιστικούς πυραύλους που είναι ανεπτυγμένοι στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή διεθνούς ασφάλειας του Lowy Institute Σαμ Ρόγκβιν, πιθανόν οι ΗΠΑ «να έλαβαν υπόψη» αυτό το γεγονός όταν επέλεξαν να τοποθετήσουν στρατιωτικό υλικό στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας. «Μόλις οι εγκαταστάσεις αυτές είναι λειτουργικές, θα αποτελούν προφανή στόχο για την Κίνα», σχολίασε.

Η αύξηση του αμερικανικού προσωπικού και εξοπλισμού στην Αυστραλία αποτελεί επίσης «μια σημαντική αλλαγή στην αυστραλιανή πολιτική, συνδέοντας την Αυστραλία πολύ πιο στενά με τους στρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή», σημείωσε.

Σήμερα περίπου 2.000 Αμερικανοί πεζοναύτες εκπαιδεύονται έξι μήνες τον χρόνο στη νοτιοδυτική Αυστραλία.

Για τον Τζον Μπλάξλαντ, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, η γεωγραφική θέση της χώρας έχει «αυξανόμενη σημασία» για τις ΗΠΑ με δεδομένη την ανησυχία τους για τη στρατιωτική βάση τους στο Γκουάμ, στον Ειρηνικό, που θεωρούν ότι είναι ευάλωτη.

Πηγή: skai.gr

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