Να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με την παραφιλολογία που προέκυψε μετά το θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου η οποία άφησε την τελευταία της πνοή χθες το απόγευμα, εν ώρα υπηρεσίας, επιχείρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ΠΟΕΔΗΝ ανακοίνωσε χθες ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα Επείγοντα, όπου επικρατούσε αυξημένη ένταση και κινητοποίηση. Κατήγγειλε μάλιστα ότι η νοσηλεύτρια πέθανε λόγω της πίεσης που της δημιούργησαν οι δεκάδες Ρομά που βρέθηκαν εκεί μετά από τροχαίο ατύχημα συγγενικών τους προσώπων, μεταξύ των οποίων ένα 8χρονο παιδί που κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του.

Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και αμέσως κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανάνηψή της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των συναδέλφων της, η 55χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

«Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο.

Οι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο.

Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε.

Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.

Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν και φώναζαν

Από την πίεση δεν άντεξε η 55χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε

Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της.

Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας».

Γεωργιάδης για θάνατο νοσηλεύτριας: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά

Ο υπουργός Υγείας, αναπαράγοντας τη δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το περιστατικό, διευκρινίζει ότι ο θάνατος της εργαζόμενης δεν σχετίζεται με τους Ρομά που πήγαν στα Επείγοντα και της δημιούργησαν πίεση, όπως κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ.

«Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως.

Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες», έλεγε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο κ Μπαβέλλας.

«Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες», διαβεβαιώνει στη συνέχεια ο κ Γεωργιάδης εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της νοσηλεύτριας.

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:



«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή: ''Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες''. Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της».

Πηγή: skai.gr

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