Influencers με… πανεπιστημιακό πτυχίο

«Σπούδασε influencer με τους επιτυχημένους. Σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση». Αν δείς στο μέλλον μία τέτοια αγγελία, καλό είναι να την αντιμετωπίσεις με επιφυλακτικότητα. Ή τουλάχιστον αυτό υπαγορεύει η παραδοσιακή αντίληψη για την επαγγελματική αποκατάσταση. Διαφορετικές αντιλήψεις επικρατούν όμως στην Ιρλανδία, στο Southeast Technical University της κομητείας του Κάρλοου (SETU). Για πρώτη φορά το πανεπιστημιακό ίδρυμα προσφέρει (έναντι διδάκτρων, εξυπακούεται) έναν τετραετή κύκλο σπουδών για μελλοντικούς influencers και ειδικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επίσημη ονομασία του πτυχίου θα είναι Bachelor of Arts in Content Creation and Social Media.



Όπως εξηγεί η τηλεοπτική παραγωγός και διευθύντρια του τμήματος Αϊρίν Μακ Κόρμικ, «ασφαλώς, θα μπορούσες να κάθεσαι και σπίτι σου για πέντε χρόνια, να πειραματίζεσαι στα social media και να κάνεις καριέρα ως influencer. Αλλά αν θέλεις μία μακροπρόθεσμη προοπτική, το να έρθεις στο πανεπιστήμιο και να εφοδιαστείς όχι μόνο με πρακτική εμπειρία, αλλά και με την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση, αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά στην καριέρα σου».

Νέες και… παλαιές συνταγές

Τον Σεπτέμβριο έγιναν δεκτοί οι πρώτοι 15 σπουδαστές. Θέλουν να γίνουν επαγγελματίες vloggers, TikTokers ή YouTubers. Μεταξύ άλλων, διδάσκονται podcasting, data analytics, μάρκετινγκ των social media, αλλά και …celebrity studies. Μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος καταλαμβάνουν ασφαλώς οι παραδοσιακές συνταγές της (τηλεοπτικής) δημοσιογραφίας: παρουσίαση μπροστά στην κάμερα, video storytelling, μοντάζ, δημιουργική γραφή.



Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έχουν ήδη κάποια εμπειρία στον χώρο, αλλά θέλουν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους. Και κυρίως να μετατρέψουν σε πηγή εσόδων την παρουσία τους μπροστά στην κάμερα ή τουλάχιστον να αξιοποιήσουν τα social media για το επάγγελμά τους. H 18χρονη Φέιβορ, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, λέει ότι είναι κομμώτρια και έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: «Ήδη ποστάρω στο Instagram και στο TikTok τη δουλειά που κάνω στο μαλλί. Αυτό που θέλω είναι να διαφημίσω τη δουλειά μου, να τη δει ο κόσμος και να έχω περισσότερους πελάτες».



Ο 22χρονος Χάρυ φαίνεται ότι πειραματίζεται ακόμη και θέλει να διερευνήσει τις μελλοντικές δυνατότητες των social media. «Οι φίλοι μου λένε ότι μιλάω πολύ και σκέφτηκα ότι ίσως μπορώ να βγάλω και χρήματα μιλώντας πολύ», λέει. «Ήδη ασχολούμαι με content creation, αυτές οι σπουδές είναι κάτι καινούριο, οπότε γιατί όχι;»

Μεγάλη ζήτηση για το αντικείμενο

Η ιδέα για τις πανεπιστημιακές σπουδές influencing δεν ήρθε τυχαία, λέει η επικεφαλής του τμήματος Αϊρίν Μακ Κόρμικ. Όλα ξεκίνησαν από ένα «θερινό σχολείο» (summer school) στην ψηφιακή εκπαίδευση, για το οποίο το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είχε δεχθεί 350 αιτήσεις για 30 θέσεις.



Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν πράγματι εκδηλώνεται τόσο μεγάλη ζήτηση για influencers. Πάντως η προσφορά είναι ήδη τεράστια. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς της Generation-Z θέλει να γίνει inflluencer. Τί γίνεται όμως, αλήθεια, σε περίπτωση που το Tik Tok ή το Instagram σε λίγα χρόνια ξεπεραστούν, όπως έχουν ήδη ξεπεραστεί το Flickr, το icq, το Snapchat ή, σε κάποιον βαθμό, ακόμη και το Twitter;



