Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 12 νεκροί από έκρηξη σε χαλυβουργείο

Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε μετά την κατάρρευση μηχανής χύτευσης, ανέφερε η κρατική υπηρεσία πολιτικής προστασίας

Μεξικό

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε χαλυβουργείο της εταιρείας Simec στην κεντρική Πολιτεία του Μεξικού, Τλαξκάλα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Πολιτείας.

Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε μετά την κατάρρευση μηχανής χύτευσης, ανέφερε η κρατική υπηρεσία πολιτικής προστασίας σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσοι σκοτώθηκαν ήταν εργάτες στο εργοστάσιο, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα της Πολιτείας στο Reuters.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε το γραφείο.

Οι αρχές τόνισαν ότι διερευνούν τι προκάλεσε το περιστατικό. Ωστόσο, ο λιωμένος χάλυβας, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, προκαλεί έκρηξη.

Η Simec δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark