Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε χαλυβουργείο της εταιρείας Simec στην κεντρική Πολιτεία του Μεξικού, Τλαξκάλα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Πολιτείας.

Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε μετά την κατάρρευση μηχανής χύτευσης, ανέφερε η κρατική υπηρεσία πολιτικής προστασίας σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🔴#AHORA

Al menos 10 personas han perdido la vida, carbonizadas, debido a la explosión de una caldera en la planta de Aceros Simec, ocurrida durante la madrugada en San Cosme #Xaloztoc, #Tlaxcala, #México. 🔥😢 La empresa ha decidido suspender las operaciones del primer turno de… pic.twitter.com/7BepMiYRCH — News On Demand (@OnDemand_News) October 30, 2024

Όσοι σκοτώθηκαν ήταν εργάτες στο εργοστάσιο, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα της Πολιτείας στο Reuters.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε το γραφείο.

Οι αρχές τόνισαν ότι διερευνούν τι προκάλεσε το περιστατικό. Ωστόσο, ο λιωμένος χάλυβας, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, προκαλεί έκρηξη.

Η Simec δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

