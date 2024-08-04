Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι συναντήθηκε σήμερα στην Τεχεράνη με τον Ιρανό ομόλογό του και τον πρόεδρο της χώρας, με φόντο τις ανησυχίες για τη στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ με αφορμή τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

Η Ιορδανία έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ από το 1994 και θεωρείται σύμμαχος-κλειδί της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Ο Σαφάντι έφτασε το απόγευμα στην Τεχεράνη και συναντήθηκε με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών Αλί Μπαγερί, μετέδωσε το πρακτορείο Isna. Στη συνέχεια ο Σαφάντι είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο Irna.

Ο Ιρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος» τη δολοφονία του Χανίγια λέγοντας ότι «αυτή η αναίσχυντη πράξη των σιωνιστών δεν θα μείνει αναπάντητη».

Σύμφωνα με το Αμάν, ο Σαφάντι σκοπεύει «να μεταφέρει ένα μήνυμα του βασιλιά Αμπντάλα Β΄ στον Ιρανό πρόεδρο» για «την κατάσταση στην περιοχή και τις διμερείς σχέσεις».

Νωρίτερα, ο Μπαγερί ανέφερε ότι το τελευταίο 48ωρο συζήτησε δύο φορές τηλεφωνικά με τους ομολόγους του της Αιγύπτου και της Ιορδανίας. Χαρακτήρισε «ευαίσθητη» την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά προειδοποίησε ότι «η αποφασιστικότητα του Ιράν να ζητήσει τον λογαριασμό» από το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του, είναι «σοβαρή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

