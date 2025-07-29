ΟΗΕ: Έκκληση Πέντερσεν για μεταρρυθμίσεις ασφαλείας και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Διεθνής Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποίησαν ανοικτή συνεδρίαση για τη Συρία. Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκίαρ Πέντερσεν, ενημέρωσε το Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Γενεύη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πέντερσεν αναφέρθηκε στις συγκρούσεις στη Σουέιντα, όπου "οι βιαιοπραγίες μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων, αλλά και οι επιδρομές του Ισραήλ, προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Ο ίδιος καταδίκασε "τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τις απαγωγές, τις βιαιοπραγίες κατά αμάχων και τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ σε Σουέιντα και Δαμασκό".

Προειδοποίησε ότι "η εμφάνιση σεξουαλικής βίας και απαγωγών γυναικών σε διάφορες περιοχές ενδέχεται να συνιστά επαναλαμβανόμενο μοτίβο".

Κάλεσε σε ουσιαστική μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας, σε διαδικασίες αφοπλισμού και δικαιοσύνης μεταβατικής περιόδου. Επισήμανε ότι "η εμπιστοσύνη στην πολιτική μετάβαση υπονομεύεται από την έλλειψη διαφάνειας, ελέγχων και συμμετοχής, παρά τα επιμέρους θετικά βήματα".

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και στη σημασία ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των μεταβατικών αρχών και των Κούρδων (SDF).

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Επιχειρήσεων του OCHA, Έντεμ Γουοσόρνου, ανέδειξε τρεις βασικές προτεραιότητες προς το Συμβούλιο: "Πρώτον, την προστασία των αμάχων, δεύτερον, τη διαρκή ενίσχυση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στη Συρία και τρίτον, την κινητοποίηση πόρων για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της χώρας".

Ο Έλληνας Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Ιωάννης Σταματέκος επανέλαβε τη δριμεία καταδίκη της Ελλάδας για το πρόσφατο ξέσπασμα βίας στη Σουέιντα και ζήτησε την απόδοση λογοδοσίας.

Υπογράμμισε τη στήριξη της χώρας μας σε μια πλήρως συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, σύμφωνα με τις αρχές του Ψηφίσματος 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας και εξέφρασε τη δέσμευση του για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, όπως και τη συνδρομή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Επίσης απηύθυνε έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.