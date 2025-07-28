Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συζήτησε σήμερα για τη Συρία και το Ιράν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν τόνισε τη σημασία της διατήρησης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και επανέλαβε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση μιας λύσης στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα στους Times of Israel, λέγοντας ότι συζητήθηκαν τόσο το Ιράν όσο και η Συρία, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δυο τους μίλησαν για τελευταία φορά στις 13 Ιουνίου, την ημέρα που το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, κάτι που η Μόσχα είχε καταγγείλει.

Πηγή: skai.gr

