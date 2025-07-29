Σεισμός 6,5 βαθμών ανοικτά της Ινδίας, δεν εκδίδεται συναγερμός για τσουνάμι

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,5 βαθμών, καταγράφτηκε στην περιοχή των νήσων Άνταμαν και Νίκομπαρ της Ινδίας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, χωρίς πάντως να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 00:12 (τοπική ώρα· στις 21:42 χθες Δευτέρα ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο 259 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σάμπανγκ, στην επαρχία Άτσεχ, στη δυτική Ινδονησία, σύμφωνα με το USGS.

Η Άτσεχ είναι η περιοχή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα από τον τρομακτικό σεισμό και το συνεπακόλουθο τσουνάμι που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 220.000 ανθρώπους σε 15 χώρες της Ασίας το 2004.

Πηγή: skai.gr

