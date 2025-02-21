Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μετέφερε 177 Βενεζουελάνους μετανάστες από τον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Ονδούρα την Πέμπτη, από όπου πρόκειται να μεταφερθούν στη Βενεζουέλα, ανέφερε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο X.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η κυβέρνηση της Ονδούρας δήλωσε ότι περίπου 170 Βενεζουελανοί μετανάστες επρόκειτο να φτάσουν στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προτού μεταφερθούν «αμέσως» πίσω στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Ονδούρας είπε ότι η μεταφορά των μεταναστών θα πραγματοποιηθεί στο Soto Cano, μια κοινή αεροπορική βάση ΗΠΑ-Ονδούρας.

Η Βενεζουέλα ζήτησε τον επαναπατρισμό των πολιτών που μεταφέρθηκαν «άδικα» στη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Telegram, προσθέτοντας ότι θα μεταφερθούν από την Ονδούρα με τη βενεζουελανική αεροπορική εταιρεία Conviasa.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι 177 μετανάστες απελάθηκαν από το χώρο κράτησης του Γκουαντάναμο την Πέμπτη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters, ανάμεσα στους απελαθέντες ήταν126 άτομα με ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες, 80 από τους οποίους φέρεται να συνδέονται με την Τρεν ντε Αράγκουα, και 51 δεν είχαν ποινικό μητρώο.

Πηγή: skai.gr

