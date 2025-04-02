Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γουόλτς είχε δημιουργήσει 20 ομάδες στο Signal για κρίσιμα ζητήματα - Τέσσερα ακόμα άτομα είχαν προστεθεί κατά λάθος

Και τα τέσσερα άτομα ανέφεραν ότι είδαν συνομιλίες όπου συζητούνταν ευαίσθητες πληροφορίες - Κάποιες από τις ομάδες αφορούσαν την Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

Γουόλτς

Η ομάδα του σύμβουλου εθνικής ασφαλείας, Μάικ Γουόλτς, διοργάνωνε τακτικά συνομιλίες στο Signal για να τον συντονισμό επίσημων πολιτικών δράσεων σχετικά με την Ουκρανία, την Κίνα, τη Γάζα, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται τέσσερα άτομα που έχουν προστεθεί προσωπικά σε συνομιλίες στο Signal.

Δύο από τα άτομα είπαν ότι συμμετείχαν ή είχαν άμεση γνώση τουλάχιστον 20 τέτοιων συνομιλιών. Και τα τέσσερα άτομα ανέφεραν ότι είδαν συνομιλίες όπου συζητούνταν ευαίσθητες πληροφορίες.

Πρόκειται για μια πιο εκτεταμένη χρήση της εφαρμογής από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως και ρίχνει νέο φως στο πόσο συχνά η ομάδα εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης Τραμπ βασίζεται στο Signal, μια εφαρμογή μηνυμάτων που είναι δημόσια διαθέσιμη για χρήση.

Σημειώνεται ότι το σκάνδαλο αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας Signal από υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα εξωτερικής απολιτικής αποκάλυψε το περιοδικό The Atlantic όταν ο Μάικ Γουόλτς πρόσθεσε κατά λάθος τον αρχισυντάκτη του Τζέφρι Γκόλντμπεργκ . Επρόκειτο για απόρρητη συνομιλία που συζητούσαν πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάικ Γουόλτς Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark