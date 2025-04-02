Η ομάδα του σύμβουλου εθνικής ασφαλείας, Μάικ Γουόλτς, διοργάνωνε τακτικά συνομιλίες στο Signal για να τον συντονισμό επίσημων πολιτικών δράσεων σχετικά με την Ουκρανία, την Κίνα, τη Γάζα, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη, σύμφωνα με το Politico που επικαλείται τέσσερα άτομα που έχουν προστεθεί προσωπικά σε συνομιλίες στο Signal.

Δύο από τα άτομα είπαν ότι συμμετείχαν ή είχαν άμεση γνώση τουλάχιστον 20 τέτοιων συνομιλιών. Και τα τέσσερα άτομα ανέφεραν ότι είδαν συνομιλίες όπου συζητούνταν ευαίσθητες πληροφορίες.

Πρόκειται για μια πιο εκτεταμένη χρήση της εφαρμογής από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως και ρίχνει νέο φως στο πόσο συχνά η ομάδα εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης Τραμπ βασίζεται στο Signal, μια εφαρμογή μηνυμάτων που είναι δημόσια διαθέσιμη για χρήση.

Σημειώνεται ότι το σκάνδαλο αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας Signal από υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα εξωτερικής απολιτικής αποκάλυψε το περιοδικό The Atlantic όταν ο Μάικ Γουόλτς πρόσθεσε κατά λάθος τον αρχισυντάκτη του Τζέφρι Γκόλντμπεργκ . Επρόκειτο για απόρρητη συνομιλία που συζητούσαν πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη.

