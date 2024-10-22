Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν σήμερα τη «βαθιά ανησυχία» τους για το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλουν οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τέσσερις τούρκοι πρόσφυγες στην Κένυα απήχθησαν και εστάλησαν δια της βίας πίσω στην Τουρκία, σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι τέσσερις -οι Μουσταφά Γκεντς, Οζτούρκ Ουζούν, Αλπαρσλάν Ταστσί και Χουσεΐν Γεσιλσού- εστάλησαν πίσω στην Τουρκία την Παρασκευή, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το κενυατικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από πληροφορίες σε μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι τέσσερις Τούρκοι απήχθησαν σε δρόμο του Ναϊρόμπι, της κενυατικής πρωτεύουσας, μαζί με άλλα τρία πρόσωπα που στη συνέχεια απελευθερώθηκαν.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HCR) δήλωσε πως «ανησυχεί βαθιά για την επαναπροώθηση τεσσάρων προσφύγων» προς την Τουρκία και κάλεσε την Κένυα «να σεβαστεί τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της».

Η Ύπατη Αρμοστεία κάλεσε την κυβέρνηση να σεβαστεί την αρχή της μη επαναπροώθησης, η οποία προστατεύει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες από κάθε μέτρο που μπορεί να οδηγήσει στο να σταλούν σε κάποιο μέρος όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία τους.

Το κενυατικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε πως έλαβε από την Τουρκία τη διαβεβαίωση ότι τα τέσσερα άτομα «θα αντιμετωπισθούν με αξιοπρέπεια».

«Το επεισόδιο αυτό αποτελεί παραβίαση τόσο του κενυατικού δικαίου όσο και του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες», είχε δηλώσει το Σάββατο η Διεθνής Αμνηστία, πριν επιβεβαιωθεί ο επαναπατρισμός.

«Οι απαγωγές τους υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες αναφορικά με την ασφάλεια όλων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Κένυα».

Μια συμμαχία κενυατικών οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η Ομάδα Εργασίας για τις Μεταρρυθμίσεις στην Αστυνομία, δήλωσε πως η ενέργεια της κυβέρνησης την έχει «σοκάρει» και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση «έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τέσσερις ανθρώπους, καθώς και το καθεστώς της Κένυας ως χώρας καταφυγίου».

Σύμφωνα με την εν λόγω συμμαχία, η ενέργεια αυτή «πλήττει την αξιοπιστία της Κένυας» ως νέου μέλους του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η Κένυα φιλοξενεί περισσότερους από 780.000 πρόσφυγες, επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

