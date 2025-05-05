Επιδρομή της Ουκρανίας με drones εναντίον της πρωτεύουσας της Ρωσία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μερικά 24ωρα πριν από τις τελετές της 9ης Μαΐου για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο.

Συνολικά, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 26 ουκρανικά drones ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα «απώθησε επίθεση τεσσάρων drones που πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας», χωρίς να αναφερθούν ούτε «ζημιές, ούτε θύματα».

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia επέβαλε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου Νταμαντιένταβα, από τα μεγαλύτερα της περιφέρειας της Μόσχας, περί τις 02:38 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), για να εγγυηθεί την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Τριήμερη ανακωχή θέλει ο Πούτιν - «Δεν θα παίξω το παιχνίδι του», λέει ο Ζελένσκι

Η απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταγράφεται μερικές ημέρες πριν από τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, στην οποία αναμένεται να είναι παρόντες ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο ομόλογός του της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα και αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων άλλων χωρών, συμμάχων της Ρωσίας.

Ενόψει των τελετών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε πως πρόθεσή του είναι να εφαρμοστεί από τη χώρα του τριήμερη ανακωχή, από την 8η ως τη 10η Μαΐου, προσθέτοντας πως αυτό θα αποτελέσει δοκιμασία για το εάν η Ουκρανία έχει διάθεση για ειρήνη.

Από την πλευρά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε απόπειρα «χειραγώγησης» και είπε πως «δεν πιστεύει» ότι η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός και γιαυτό πως δεν θα «παίξει το παιγνίδι» της Μόσχας.

Οι πρόσφατες έμμεσες συνομιλίες Μόσχας-Κιέβου, με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον τους τελευταίους δυο μήνες, δεν έχουν φέρει απτή πρόοδο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μολαταύτα χθες ότι ο ίδιος και συνεργάτες του είχαν «καλές συνομιλίες» με αξιωματούχους της Ρωσίας και της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος. Έκανε τη δήλωση αυτή σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς επέστρεφε από τη Φλόριντα στην αμερικανική πρωτεύουσα. Αναγνώρισε ταυτόχρονα πως υπάρχει «πολύ μίσος» ανάμεσα στα δυο μέρη.

