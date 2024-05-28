Τουλάχιστον 21 άνθρωποι - ανάμεσά τους και δύο παιδάκια της ίδιας οικογένειας - έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από καταιγίδες που προκάλεσαν ανεμοστρόβιλους στις πολιτείες των ΗΠΑ Τέξας, Αρκάνσας, Οκλαχόμα και Κεντάκι.

Η σφοδρότατη κακοκαιρία χτυπάει το νότιο τμήμα της χώρα από το Σάββατο, με τους ανεμοστρόβιλους να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Τα φαινόμενα συνεχίζουν την πορεία τους προς τις ακτές του Ατλαντικού. Ισχυρές καταιγίδες και πιθανοί ανεμοστρόβιλοι αναμένονται σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για επιπλέον καταιγίδες που κινούνται μέσω των κοιλάδων του Οχάιο και του Τενεσί, φέρνοντας καταστροφικούς ανέμους, μεγάλες ποσότητες χαλαζιού και περισσότερους ανεμοστρόβιλους, όπως και καταρρακτώδεις βροχές που μπορεί να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες.

Φονικοί ανεμοστρόβιλοι

Στο Κεντάκι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από σειρά ανεμοστρόβιλων,οι οποίοι προκάλεσαν επίσης «σημαντικές ζημιές» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us, περίπου 165.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σε αυτήν την πολιτεία και περισσότερα από 500.000 σε ολόκληρη την περιοχή.

Χθες επίσης καθώς οι καταιγίδες μετακινήθηκαν προς τα βορειοανατολικά, προκαλώντας πιο έντονα καιρικά φαινόμενα στην καρδιά των ΗΠΑ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από δέντρο που έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι έπνεαν με ταχύτητα περίπου 128 χιλιομέτρων την ώρα, στην Λούισβιλ.

Στο βορειοδυτικό τμήμα του Άρκανσο, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές καταιγίδες.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου από ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε κοινότητες στο βόρειο Τέξας κοντά στα σύνορα με την Οκλαχόμα, δήλωσε χθες, Κυριακή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 2 και 5 ετών της ίδιας οικογένειας, πρόσθεσε.

Πάνω από 200 σπίτια και άλλες δομές καταχωρίσθηκε ότι καταστράφηκαν, ενώ άλλα 120 κτίρια υπέστησαν ζημιές σε περιοχή που εκτείνεται σε πάνω από 80 χιλιόμετρα,

Σύμφωνα με τον σερίφη και άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυτικό τμήμα της Οκλαχόμα εξαιτίας ενός άλλου ανεμοστρόβιλου.

Πηγή: skai.gr

