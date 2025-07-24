«Εφιάλτης ιστορικών διαστάσεων» στη Γάζα λέει ο ΟΗΕ – Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ πραγματοποίησε ανοικτή συζήτηση με θέμα «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος».

Της συνεδρίασης προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, ενώ ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τον Ειρηνικό στα Τμήματα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων (DPPA-DPO), Χάλεντ Κιάρι, ενημέρωσε το Συμβούλιο.

Ο κ. Κιάρι, περιέγραψε την επιδεινούμενη κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την ευρύτερη περιοχή, απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και αποκατάσταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης.

«Αυτός ο εφιάλτης ιστορικών διαστάσεων πρέπει να τελειώσει αμέσως», τόνισε, καλώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να θέσουν τέλος στον πόλεμο, να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους και να αρχίσει η ανοικοδόμηση με ορίζοντα μια πολιτική λύση στη βάση των δύο κρατών.

Ο κ. Κιάρι προειδοποίησε πως «η φρικτή κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να επιδεινώνεται, με τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις εχθροπραξίες να επεκτείνονται και το ανθρώπινο κόστος να αυξάνεται ώρα με την ώρα».

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 1.891 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 30 Ιουνίου, ενώ 294 φέρονται να σκοτώθηκαν προσπαθώντας να συλλέξουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ισραηλινές επιδρομές στη Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, περιλαμβανομένων χτυπημάτων σε δύο ξενώνες του ΟΗΕ, επιδείνωσαν περαιτέρω τις συνθήκες και περιόρισαν τη δυνατότητα παροχής βοήθειας.

«Οποιαδήποτε εξαναγκαστική μετακίνηση πληθυσμού από οποιοδήποτε μέρος των Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

Παρά τις ανακοινώσεις για «σημαντικά βήματα» από την ΕΕ και το Ισραήλ για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, ο κ. Κιάρι δήλωσε πως «η ποσότητα καυσίμων που επιτρέπεται να εισέλθει είναι ένα κλάσμα του απαιτούμενου για να λειτουργήσουν σωτήριες υπηρεσίες».

Στη Δυτική Όχθη, κατήγγειλε «υψηλά επίπεδα βίας» λόγω επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, επιθέσεων εποίκων και ανταποδοτικών ενεργειών Παλαιστινίων. Ειδική αναφορά έγινε στη δολοφονία δύο Παλαιστινίων, εκ των οποίων ο ένας ήταν Αμερικανός πολίτης, από Ισραηλινούς εποίκους κοντά στο χωριό Σιντζίλ.

Ο Βοηθός Γεν. Γραμματέας τόνισε επίσης πως «η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζει δημοσιονομική κατάρρευση», καθώς το Ισραήλ παρακρατεί έσοδα ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, οδηγώντας σε αδυναμία καταβολής μισθών από τον Μάιο.

Κλείνοντας, ο κ. Κιάρι χαιρέτισε την επερχόμενη υπουργική διάσκεψη που συγκαλούν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία για τη λύση των δύο κρατών.

«Στόχος μας είναι σαφής: η επίτευξη του οράματος δύο κρατών - Ισραήλ και ενός βιώσιμου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού Κράτους, με τη Γάζα αναπόσπαστο μέρος του - να ζουν δίπλα-δίπλα εν ειρήνη και ασφάλεια, στα όρια προ του 1967, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και για τα δύο κράτη» σημείωσε.

Ο Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος στην τοποθέτηση του ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τη διευκόλυνση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα, καθώς και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο κ. Σταματέκος τόνισε ότι κάθε ανθρωπιστικό σχέδιο πρέπει να τηρεί τις βασικές αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, να καλύπτει όλα τα τμήματα της Γάζας και να υποστηρίζει τις υφιστάμενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις εντός της Λωρίδας.

Η Ελλάδα καταδίκασε επίσης την κλιμάκωση της βίας των εποίκων και την επέκταση των παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε την ελπίδα ότι η επικείμενη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη λύση των δύο κρατών θα δώσει νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία.

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντάνον, κατήγγειλε μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), διατηρεί δεσμούς και επικοινωνία με τη Χαμάς.

«Το Ισραήλ αποκαλύπτει σήμερα μια ανησυχητική αλήθεια: ο OCHA έχει πάψει προ πολλού να είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός. Είναι βραχίονας προπαγάνδας της Χαμάς που λειτουργεί εντός των θεσμών του ΟΗΕ, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία και εμπρηστική ρητορική για να πλήξει το Ισραήλ» ανέφερε ο κ. Ντανόν.

Ο κ. Ντάνον ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει άμεσα σε σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες εργαζόμενοι του Οργανισμού θα υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας και δεν θα ανανεωθούν οι άδειες παραμονής για ανώτερα στελέχη.

«Ο επικεφαλής του παραρτήματος της OCHA στην Ιουδαία και Σαμάρεια, Τζόναθαν Γουίταλ, θα κληθεί να εγκαταλείψει το Ισραήλ μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν θα επιτρέψουμε πλέον μη ανεκτικές δραστηριότητες υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας» τόνισε.

Ο κ. Ντάνον ανέφερε κλείνοντας ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να προστατεύει τους πολίτες του και να αντιστέκεται σε μηχανισμούς που προάγουν ψέματα, υποκίνηση και τρομοκρατία, ακόμη κι αν φέρουν το λογότυπο του ΟΗΕ».

Από την πλευρά του ο Mόνιμος Παρατηρητής της Παλιστίνης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ τόνισε ότι «κάθε μέρα πλέον λαμβάνουμε μηνύματα που ραγίζουν την καρδιά μας από τη Γάζα, με λίγες μόνο λέξεις: Πεινάω. Δεν υπάρχει φαγητό για την οικογένειά μου. Πεθαίνουμε. Βοηθήστε μας».

«Τι να τους απαντήσουμε; Να τους διαβάσουμε τις ηχηρές δηλώσεις που εκδόθηκαν; ή τα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν;

Τι να τους πούμε; Ότι κανείς δεν θέλει να δει τον λαό της Γάζας να λιμοκτονεί και όμως ο κόσμος παρακολουθεί αδρανής καθώς πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα;» σημείωσε.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος τους Ηνωμένου Βασιλείου πρέσβης Μπάρμπαρα Γούντγουορντ ανέφερε ότι "η κατάπαυση του πυρός είναι εφικτή και ότι καλούν όλες τις πλευρές να την καταστήσουν πραγματικότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων, που κρατούνται βάναυσα από τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου και να τερματιστεί η φρικτή δοκιμασία των Παλαιστινίων αμάχων".

Η κ. Γούντγουορντ επισήμανε ότι "το ισραηλινό σύστημα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας είναι απάνθρωπο, αναποτελεσματικό, επικίνδυνο και τροφοδοτεί την αστάθεια".

"Καλούμε το Ισραήλ να τερματίσει αυτές τις επιθέσεις, να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διανομής βοήθειας, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο" τόνισε.

Πρόσθεσε ότι "η Χαμάς δεν μπορεί να έχει κανέναν ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας ούτε να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Ωστόσο, ο μόνος αξιόπιστος εναλλακτικός φορέας, η Παλαιστινιακή Αρχή, υπονομεύεται από τις ενέργειες του Ισραήλ".

"Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ακλόνητο στη δέσμευση του υπέρ της λύσης των δύο κρατών" σημείωσε.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, πρέσβης Ντόροθι Σέι, κάλεσε τα κράτη-μέλη να λάβουν «συγκεκριμένα μέτρα για βιώσιμη ειρήνη και ευημερία» στη Γάζα, με αφετηρία ένα μέλλον για τη Γάζα «χωρίς τη Χαμάς».

Η κ. Σέι προέτρεψε το Συμβούλιο να ασκήσει πίεση ώστε η Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που έχει ήδη αποδεχθεί το Ισραήλ, να απελευθερώσει τους 50 εναπομείναντες ομήρους και να αφοπλιστεί.

Αναφερόμενη στις κατηγορίες περί γενοκτονίας κατά του Ισραήλ από ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η κ. Σέι απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις τονίζοντας ότι είναι «πολιτικά υποκινούμενες και πως οι ΗΠΑ τις απορρίπτουν πλήρως».

Επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, τονίζοντας ότι η χώρα έχει λάβει «πολλά μέτρα για να περιορίσει τη βλάβη στους αμάχους».

Σχετικά με την προοπτική μετακίνησης Παλαιστινίων, η κ. Σέι ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστηρίζουν τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κανείς δεν πρόκειται να φύγει από τη Γάζα».

Όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση, η κ. Σέι διαβεβαίωσε ότι «κανείς δεν θέλει να βλέπει τους Παλαιστινίους να πεινούν ή να διψούν. Οι ΗΠΑ στηρίζουν την παροχή βοήθειας με τρόπο που να μην ωφελεί τη Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

