Ο ντράμερ των Blondie, Κλεμ Μπερκ, πέθανε σε ηλικία 70 ετών μετά από «μάχη με τον καρκίνο», ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του.

Ο Κλεμ Μπερκ προσλήφθηκε από τους συνιδρυτές των Blondie, Ντέμπι Χάρι και Κρις Στάιν, λίγο μετά την ίδρυση του new wave συγκροτήματος το 1975.

Κράτησε το γκρουπ ενωμένο αφού ο Στάιν και ο Χάρι σκέφτηκαν τη διάλυσή του μετά την αποχώρηση του αρχικού μπασίστα Φρεντ Σμιθ στους Television και παρέμεινε μαζί τους για ολόκληρη την καριέρα του.

«Με βαθιά λύπη μεταδίδουμε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου και μέλους του συγκροτήματος Κλεμ Μπερκ μετά από μάχη με τον καρκίνο» τονίζεται στην ανακοίνωση των Blondie που κοινοποιήθηκε από τους λογαριασμούς του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Κλεμ δεν ήταν απλώς ένας ντράμερ, ήταν η καρδιά των Blondie. Το ταλέντο, η ενέργεια και το πάθος του για τη μουσική ήταν ασύγκριτα και η συνεισφορά του στον ήχο και την επιτυχία μας είναι αμέτρητη» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Το ζωντανό του πνεύμα, ο μεταδοτικός του ενθουσιασμός και το σταθερό επαγγελματικό του ήθος άγγιξαν όσους είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν. Η επιρροή του Κλεμ εκτεινόταν πολύ πέρα από τους Blondie» αναφέρεται και προστίθεται ότι ο Κλεμ Μπερκ συνεργάστηκε με πολλούς εμβληματικούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Eurythmics, Ramones, Μπομπ Ντίλαν, Μπομπ Γκέλντοφ, Ίγκι Ποπ, Τζόαν Τζετ, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The International Netquars, The International Splitwing. L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond και Go-Go's.

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ το 1954, ο Μπερκ έπαιζε από πολύ μικρός στα ντραμς του πατέρα του τη μουσική των Four Seasons. Άρχισε να παίζει ντραμς στην τοπική μπάντα κρουστών και πνευστών και στη συνέχεια άρχισε τις εμφανίσεις στο διάσημο κλαμπ της Νέας Υόρκης CBGB ως έφηβος.

Σε ηλικία 14 ετών, εμφανίστηκε στο Carnegie Hall με το συγκρότημα του The Total Environment σε μουσικό διαγωνισμό για συγκροτήματα.

Μετά την ένταξή του στους Blondie, είχε σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη τους, όταν στρατολόγησε τον φίλο του Γκάρι Βαλεντάιν για να γίνει μπασίστας, καθώς και όταν έπεισε τη Χάρι και τον Στάιν να μείνουν στο συγκρότημα.

Κατά τη διάρκεια του 15χρονου διαλείμματος των Blondie από το 1982 έως το 1997, ο Μπερκ είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα στα ντραμς στο αμερικάνικο πανκ συγκρότημα The Ramones με το όνομα Έλβις Ραμόν, ήταν ο τακτικός ντράμερ των The Romantics μεταξύ 1990 και 2004 και έπαιξε για τους Μπομπ Ντίλαν, Ίγκι Ποπ, Πιτ Τάουνσεντ και τους Eurythmics.

Σε ντοκιμαντέρ του 2018 για τη ζωή του, με τίτλο «My View» ο Μπερκ είχε τονίσει: «Για μένα, τα ντραμς ήταν το μέσο για έναν σκοπό που μου επέτρεψε να κάνω καριέρα στη μουσική βιομηχανία».

«Αισθάνομαι ότι τα ντραμς με επέλεξαν κάπως. Ο πατέρας μου ήταν ντράμερ, οπότε μάλλον είναι κάπου στο DNA μου» είχε υπογραμμίσει.

