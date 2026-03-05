Λογαριασμός
Η Britney Spears πιάστηκε ξανά να οδηγεί μεθυσμένη - Συνελήφθη στην Καλιφόρνια

Η διάσημη τραγουδίστρια συνελήφθη χθες το βράδυ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αφέθηκε ελεύθερη νωρίς το πρωί σήμερα- Στις 4 Μαΐου η δίκη της

Συνελήφθη η Britney Spears

Η διάσημη τραγουδίστρια Britney Spears συνελήφθη χθες στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η 42χρονη Britney οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας περίπου στις 9:28 το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών της κομητείας, τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης.

Για την υπόθεση θα δικαστεί στις 4 Μαΐου.

