Συνελήφθη η Britney Spears

Η διάσημη τραγουδίστρια Britney Spears συνελήφθη χθες στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η 42χρονη Britney οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας περίπου στις 9:28 το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών της κομητείας, τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης.

Για την υπόθεση θα δικαστεί στις 4 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

