Συνελήφθη η Britney Spears

Η διάσημη τραγουδίστρια Britney Spears συνελήφθη χθες στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Η 42χρονη Britney οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας περίπου στις 9:28 το βράδυ.
Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών της κομητείας, τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης.
Για την υπόθεση θα δικαστεί στις 4 Μαΐου.
Πηγή: skai.gr
