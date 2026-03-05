Fitch: Το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό για λιγότερο από έναν μήνα

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings εκτίμησε την Πέμπτη ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει «ουσιαστικά κλειστό» για λιγότερο από έναν μήνα, χωρίς «σημαντικές ζημιές» στην παραγωγή ενέργειας και στις υποδομές μεταφορών. Παρότι οι επιπτώσεις από το κλείσιμο θα διαφέρουν, η Fitch προβλέπει ότι οι εξαγωγείς πετρελαίου στην περιοχή θα μπορέσουν να τις απορροφήσουν χωρίς να χάσουν τις πιστοληπτικές τους αξιολογήσεις.

Με βάση υπόθεση τιμής 85 δολαρίων ανά βαρέλι αργού πετρελαίου, η Fitch εκτιμά ότι ένα κλείσιμο τεσσάρων εβδομάδων του Στενού του Ορμούζ θα επηρεάσει περισσότερο το Ιράκ και το Κατάρ, με επίπτωση που αντιστοιχεί στο 1,9% του ΑΕΠ τους. Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διαθέτουν εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής, αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο, με επιπτώσεις 0,1% και 0,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα.



