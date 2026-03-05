Η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή πλήττει σφόδρα τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς έχει προκαλέσει εκτόξευση των τιμών ναύλωση των υπερδεξαμενοπλοίων, οι οποίες έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες ενώ έχουν πολλαπλασιαστεί από την αρχή του έτους.

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, έναν κομβικό θαλάσσιο διάδρομο του παγκόσμιου εμπορίου, εγκλωβίζοντας χιλιάδες πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το Ιράν δήλωσε ότι έχει κλείσει το στενό θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επιτεθεί σε πλοία που θα επιχειρήσουν να το διασχίσουν.

Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι σε περιόδους ειρήνης περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων διέρχονται καθημερινά από το Στενό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Baltic Exchange στο Λονδίνο, την Τετάρτη οι διεθνείς spot ναύλοι για τα υπερδεξαμενόπλοια εκτινάχθηκαν στα 315.000 δολάρια την ημέρα, σημειώνοντας άλμα 77% σε σχέση με την Παρασκευή και 400% σε σύγκριση με τα τέλη Δεκεμβρίου, όταν ο ημερήσιος ναύλος κυμαινόταν περίπου στα 63.000 δολάρια.

Πηγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που επικαλείται το MarketWatch, ανέφερε ότι οι ναύλοι «ξεπερνούν τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά» και ότι η μεταβλητότητα στην αγορά είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί.

Η σύγκρουση με το Ιράν εισήλθε την Πέμπτη στην έκτη ημέρα της, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι επιταχύνουν τις επιθέσεις τους, ενώ το Ιράν ανταποδίδει τα πλήγματα και αρνείται ότι έχει απευθυνθεί για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η εξάπλωση της σύγκρουσης και οι ζημιές σε ορισμένες πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα προκάλεσαν ισχυρές πωλήσεις σε μετοχές και ομόλογα, καθώς και έντονες αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό, τύπου WTI, έχουν αυξηθεί κατά 11% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ ανάλογο άλμα έχουν σημειώσει και οι τιμές του Brent - αν και οι τιμές σταθεροποιήθηκαν κάπως την Τετάρτη.

Οι ναύλοι είχαν ήδη αυξηθεί στα τέλη του προηγούμενου έτους αλλά είχαν στη συνέχεια υποχωρήσει ελαφρώς στις αρχές του τρέχοντος. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι τιμές αυξήθηκαν το φθινόπωρο λόγω της αυξημένης ζήτησης για μεταφορές αργού πετρελαίου, ιδιαίτερα από αγοραστές στην Ανατολική Ασία, περιορίζοντας τον αριθμό διαθέσιμων πλοίων προς ναύλωση.

Στη ναυτιλιακή ορολογία, τα υπερδεξαμενόπλοια ονομάζονται Very Large Crude Carriers (VLCC)· κάθε VLCC μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, συνήθως σε μακρινές διαδρομές. Τα πλοία τύπου Suezmax -τα μεγαλύτερα που μπορούν να περάσουν από τη Διώρυγα του Σουέζ- μεταφέρουν περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια και είναι σχεδιασμένα για δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων.

Η βιομηχανία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει επίσης μειώσει δραστικά τη δραστηριότητά της λόγω του πολέμου και των ιρανικών απειλών για βύθιση πλοίων.

Ναυτιλιακοί κολοσσοί μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως οι MSC, Maersk και Hapag-Lloyd, έχουν διακόψει τα δρομολόγια προς το μεγαλύτερο μέρος του Περσικού Κόλπου και των γειτονικών περιοχών, ενώ πλοία που βρίσκονται ήδη εν πλω εκτρέπονται προς τα πλησιέστερα ασφαλή λιμάνια.

Η επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει επίσης ανησυχίες στους επενδυτές για την πορεία μιας σειράς κλάδων, από τις αερομεταφροές έως τη βιομηχανία λιπασμάτων και άλλους τομείς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στο Στενό του Ορμούζ εάν χρειαστεί, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους φόβους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ενώ έδωσε εντολή στην αμερικανική κυβέρνηση να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις «για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια όλου του θαλάσσιου εμπορίου, ειδικά της ενέργειας, που διέρχεται από τον Κόλπο».

Αναλυτές της JP Morgan υπολόγισαν σε σημείωμά τους αργά την Τρίτη ότι ορισμένες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής σε λίγες ημέρες εκτιμάται ότι θα εξαντλήσουν τις δυνατότητες αποθήκευσης αργού, κάτι που θα οδηγούσε σε αναστολή της παραγωγής τους.

Οι αναλυτές επεσήμαναν δε ότι η εκτίμησή τους είναι «συντηρητική» ως προς τα όρια αποθήκευσης, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ορισμένους πιθανούς χώρους αποθήκευσης ούτε VLCC που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πλωτές αποθήκες - αν και, σύμφωνα με αναφορές, και αυτά τα διαθέσιμα μέσα είναι πλέον περιορισμένα.



