Οι Χούθι λένε ότι θα παρέμβουν υπέρ του Ιράν στον πόλεμο με το Ισραήλ

Κορυφαίος αξιωματούχος των Χούθι δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera Mubasher ότι οι υεμενίτες αντάρτες θα παρέμβουν για να υποστηρίξουν το Ιράν στην στρατιωτική αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ, όπως έκαναν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, δήλωσε πως το κίνημα συντονίζεται με την Τεχεράνη καθώς κλιμακώνεται η στρατιωτική αντιπαράθεσή του Ιράν με το Ισραήλ.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Κυριακή πως εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, αναφέροντας για πρώτη φορά πως ενήργησαν σε συντονισμό με την ηγεσία του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.