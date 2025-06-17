Ο ακτιβιστής Γκεοργκιέφσκι ζητεί συνταγματικές εγγυήσεις για τα δικαιώματα των Βουλγάρων στη Βόρεια Μακεδονία

Ο ακτιβιστής Λιούμπτσο Γκεοργκιέφσκι, επικεφαλής ενός διαλυμένου πολιτιστικού συλλόγου στη Μπίτολα της Βόρειας Μακεδονίας, ζήτησε συνταγματικές εγγυήσεις για τα δικαιώματα των Βουλγάρων στη χώρα. Ο Γκεοργκιέφσκι, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή από δικαστήριο στη Μπίτολα (πρώην Μοναστήρι) για υποκίνηση εθνοτικού μίσους, συνομίλησε σήμερα με τον Βούλγαρο πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια.

Ο Γκεοργκιέφσκι επέμεινε ότι οι Βούλγαροι στη Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Σύνταγμα της χώρας γιατί, όπως ανέφερε, «μερικοί διώκονται, άλλοι ξυλοκοπούνται». Δεσμεύτηκε ότι η βουλγαρική κοινότητα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και η πορεία της θα την οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Η Ευρώπη καθορίζεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας τα δικαιώματα των Βουλγάρων είναι μηδενικά», δήλωσε ο Γκεοργκιέφσκι.

Στις 12 Ιουνίου, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θεωρεί την καταδίκη του Λιούμπτσο Γκεοργκιέφσκι «εντελώς απαράδεκτη».

Δικαστήριο στη Μπίτολα του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή με την κατηγορία της υποκίνησης ξενοφοβίας, ρατσισμού και εθνοτικού μίσους, καθώς δημοσίευσε φράσεις του αμφιλεγόμενου ιστορικού προσώπου Ιβάν Μιχαήλοφ, στη σελίδα του συλλόγου στο Facebook.

Πολιτικοί στη Βουλγαρία επέκριναν την απόφαση του δικαστηρίου και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Γκεοργκιέφσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.