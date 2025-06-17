Ισραήλ: Πώς λειτουργούν Iron Dome και Iron Beam

Το Ισραήλ στηρίζεται εδώ και χρόνια στο σύγχρονο σύστημα αεράμυνας Iron Dome. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, εξετάζεται η σταδιακή αντικατάστασή του από το νέο σύστημα λέιζερ Iron Beam, με στόχο την ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση εναέριων απειλών.

Στην καρδιά της ισραηλινής αμυντικής θωράκισης βρίσκονται τρία εξελιγμένα τμήματα: η "Σφεντόνα του Δαυίδ" (γνωστή και ως "Μαγικό Ραβδί"), που ειδικεύεται στην αναχαίτιση πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, drone και πυραύλων κρουζ· το προηγμένο σύστημα Arrow για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς· και, φυσικά, ο Σιδερένιος Θόλος (Iron Dome), το οποίο προσφέρει προστασία έναντι πυραύλων μικρού βεληνεκούς και οβίδων πυροβολικού. Από το 2011, ο Iron Dome θεωρείται ως «η ασφάλεια ζωής του Ισραήλ».

Η τεχνολογία πίσω από το Iron Dome

Κάθε συστοιχία του Iron Dome περιλαμβάνει μονάδα ραντάρ και κέντρο ελέγχου, τα οποία εντοπίζουν τα εκτοξευόμενα πυρομαχικά εντός δευτερολέπτων και υπολογίζουν την πορεία και τον στόχο τους. Στη συνέχεια, ενεργοποιούνται τρεις έως τέσσερις εκτοξευτές ανά συστοιχία, με 20 τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους ο καθένας. Η αναχαίτιση επιτυγχάνεται όχι μέσω σύγκρουσης, αλλά με την εκτόξευση εκρηκτικών σε κοντινή απόσταση από τον στόχο — γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών από τα θραύσματα.

Σήμερα λειτουργούν δέκα κινητές συστοιχίες Iron Dome στο Ισραήλ. Η εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems, υπεύθυνη για την ανάπτυξη του συστήματος, εκτιμά ότι κάθε συστοιχία μπορεί να προστατεύσει μια μεσαίου μεγέθους πόλη και να καταρρίψει απειλές από απόσταση έως και 70 χιλιομέτρων. Η πλήρης κάλυψη της χώρας απαιτεί περίπου 13 συστοιχίες.

Κόστος, αποτελεσματικότητα και η νέα εποχή των laser

Το κόστος κάθε αναχαιτιστικού πυραύλου Iron Dome αγγίζει τα 40.000 έως 50.000 δολάρια, σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies. Το υψηλό κόστος συντήρησης και χρήσης οδήγησε τον ισραηλινό στρατό στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του Iron Beam, ενός συστήματος λέιζερ που μπορεί να εξουδετερώνει μικρούς πυραύλους, drones και βλήματα όλμων με σαφώς μικρότερο λειτουργικό κόστος.

Η ανάπτυξη του Iron Beam βρισκόταν αρχικά στο χρονοδιάγραμμα για τον Οκτώβριο του 2025, αλλά, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Ισραηλινού στρατού, το πρώτο αμυντικό σύστημα λέιζερ έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Η Rafael επισημαίνει ότι το Iron Dome διατηρεί υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας (90%) και έχει καταρρίψει πάνω από 5.000 πυραύλους. Παράλληλα, το νέο Iron Beam απαιτεί ελάχιστα χρήματα ανά χρήση — οι εκτιμήσεις κόστους ανέρχονται από λίγα δολάρια έως περίπου 2.000 δολάρια για κάθε ριπή λέιζερ, γεγονός που προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και απεριόριστα πυρομαχικά.

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

